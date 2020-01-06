Александр Беглов посетил новогоднюю елку в Калининском районе. ФАН-ТВ

Губернатор Петербурга Александр Беглов 6 января посетил новогодние гуляния в Калининском районе. В этот день для жителей нового квартала 25-26 Полюстрово организовали праздничное представление «Сто секретов Деда Мороза». Градоначальник пообщался с детьми, узнал, довольны ли они новогодними подарками и нравится ли им детская площадка.

«Ребята, хорошей учебы вам, хорошего настроения. Слушайтесь мам, пап, бабушек, дедушек. Готовьте новые пожелания Деду Морозу на следующий год», — поздравил детей Александр Беглов.

Уже по традиции губернатор наградил победителей викторины на знание своего района новенькими телефонами и раздал всем ребятам 300 билетов на новогоднюю елку. Также он пригласил всех на бесплатный каток на Манежной площади.

«Сегодня была викторина по городу и по району, и я выиграл телефон и билеты на «Следствие ведут снеговики», также еще и коробку конфет», — рассказал победитель викторины Даниил Торфимов.

Вместе с губернатором на праздник пришел и глава района Василий Понеделко. Он рассказал об успехах квартала 25-26 Полюстрово: о строительстве новых дошкольных учреждений, а также об организации проездов между домами, которых очень не хватало жителям.