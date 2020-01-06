Трамп пообещал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Вашингтон, 6 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Об этом он написал в Twitter.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что законодатели ограничит военные полномочия президента Дональда Трампа по Ирану.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия!» — написал Трамп в Twitter.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 3 января США нанесли удар в районе Багдада. В результате удара погиб генерал Касем Сулеймани.

Приказ об обстреле Багдада лично отдал американский президент. В Минобороны США заявили, что это якобы была самооборона и назвали Сулеймани «террористом номер один в мире».

Иран пообещал Вашингтону жесткий ответ и приступил к сокращению выполнения обязательств в рамках СВПД по ядерной программе.

По мнению Пелоси, решения Трампа подвергают опасности тысячи людей, включая американских военных, дипломатов и союзников США. Спикер палаты представителей подчеркнула, что операцию провели без уведомления Конгресса. Пелоси считает действия Трампа провокационными.