Сирия, 7 января. Террористы ИГ1 атаковали на дороге в Пальмиру, США разместили ЗРК за Евфратом, боевики в Идлибе воруют гумпомощь, курды выпустили террористов из «Аль-Хола». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению в Дейр-эз-Зоре, провели передислокацию в провинции Дамаск.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило ряд нападений на автодороге Пальмира — Дейр-эз-Зор и в населенных пунктах провинции Хомс.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в течение длительного времени грабили гуманитарные грузы, поступающие в Идлиб.

Курдские вооруженные формирования: выпустили из лагеря «Аль-Хол» сотни боевиков ИГ и членов их семей.

Международная коалиция: разместила РСЗО HIMARS на нефтегазовых месторождениях в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Baladi News со ссылкой на агентство Al Modon сообщает о передислокации сил 5-й дивизии САА и ливанской «Хезболлы» в провинции Дамаск. Части «российской» (то есть подготовленной с участием российских военных советников) 5-й дивизии САА и добровольческие формирования были размещены в населенных пунктах Сергая и Айн-Хавр в Каламуне, а также на опорных пунктах на автодороге Сергая — Забадани. Размещенные там ранее силы «Хезболлы» были переброшены ближе к границе Ливана.

Провинция Алеппо

Неизвестные боевики убили одного из старейшин в городе Аль-Баб на севере Алеппо. Город находится на территории под контролем турецкой армии и протурецких формирований. Новостное агентство Nedaa утверждает, что Тамер Абу Хасан был застрелен шестью пулями, когда направлялся к себе домой. Медики в госпитале Аль-Баба сообщили, что пули были отравленными и содержали мышьяк.

Отмечается, что Тамер Абу Хасан был официальным представителем протурецкой вооруженной группировки «Лива аль-Хамза».

Провинция Хомс

Новостной источник в Twitter (@EuphratesPost) утверждает, что «спящим ячейкам» террористов ИГИЛ удалось в ходе внезапного нападения перерезать автодорогу Дейр-эз-Зор — Пальмира в провинции Хомс. Сообщается об ряде нападений в районе населенных пунктов Эс-Сухне, Хараибша, Кобаджиб и Аш-Шула.

Провинция Дейр-эз-Зор

Международная коалиция во главе с США разместила на территории провинции Дейр-эз-Зор три батареи реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает телеканал Halab Today со ссылкой на новостное агентство Al Jisr. Предполагается, что американские силы в Сирии опасаются нападения со стороны проиранских формирований после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.

Предположительно, американцы разместили две батареи HIMARS в районе газового завода «Коноко» на левом берегу Евфрата, а третью — на расположенном неподалеку крупном нефтегазовом месторождении «Аль-Омар». Ранее сообщалось о размещении РСЗО HIMARS в районе американской военной базы «Ат-Танф» на юге Сирии.

Baladi News и ряд других источников сообщает о крупных потерях САА при нападении на юге Дейр-эз-Зора. Данные о количестве потерь различаются, однако речь идет о «десятках» убитых сирийских солдат. По данным источников, автобус с военнослужащими подвергся нападению неизвестных боевиков, когда ехал из деревни Мазилия в районе Абу-Кемаля, и сделал остановку в городе Сабикхан.

На данный момент неизвестно, кто стоит за нападением — агентство Furat Post подозревает боевиков из группировок «умеренной оппозиции», которые могут скрываться в этом районе, однако это могут быть и террористы из «спящих ячеек» ИГ.

Провинция Идлиб

Подконтрольное террористическим группировкам из коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» «правительство национального спасения» в Идлибе погрязло в коррупции и никак не помогало многочисленным беженцам в регионе, пишет «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). Вместо того, чтобы оказывать помощь жителей Идлиба, «правительство национального спасения» взимало с них налоги, контролировало коммерческие перевозки и покровительствовало контрабанде.

Источники SOHR подтвердили, что чиновники «правительства» в Идлибе присваивали всю гуманитарную помощь, полученную из-за рубежа, и полностью контролировало ее распределение, присваивая часть грузов. Так, в городе Маарат-Мисрин большую часть гуманитарной помощи, предназначенной для жителей лагеря беженцев, присвоили боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» под предлогом «отправки пищевого довольствия на фронт».

При этом медиаактивистам запрещалось без разрешения боевиков фотографировать или снимать процесс распределения гуманитарной помощи. Часть продуктов и иных гуманитарных грузов доставалась членам сформированных «правительством национального спасения» «местных советах» в населенных пунктах Идлиба. В то же время настоящие беженцы в Идлибе не могли получить гумпомощь по формальным причинам — например, из-за «неправильно оформленных» документов.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало расследование, в котором вскрывались связи сотрудников «Новой газеты» с террористами в Идлибе. Публикуя материалы, выгодные боевикам, российские журналисты контактировали в том числе с террористическими властями в Идлибе.

Провинция Хасака

Курдские боевики из отрядов самообороны выпустили сотни террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещено в РФ) и членов их семей, которые находились в заключении в охраняемой части лагеря беженцев «Аль-Хол». Об этом сообщает новостное агентство Masar Press со ссылкой на собственные источники. На данный момент другие источники не подтверждают эту информацию.

Напомним, пока «Аль-Хол» находился под контролем боевиков проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), курдские боевики неоднократно за взятки выпускали террористов ИГИЛ и членов их семей, позволяя им селиться в отдельном квартале на территории города Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.