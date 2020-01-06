Армия Хафтара взяла контроль над городом Сирт

Триполи, 6 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара вошла в Сирт, являющийся одним из крупнейших городов Ливии. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Представитель ЛНА рассказал, что армия Хафтара взяла под контроль две военных базы и на данный момент готова к любому развитию событий на территории Сирта. Кроме того, ЛНА освободила городской морской порт.

«[ЛНА] также завладела военной базой ас-Саади, некоторыми городскими районами и сейчас направляется в центр города», — сообщил источник, близкий к командованию Ливийской национальной армии.

Войска террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии подтвердили, что на пути к Сирту армия Хафтара взяла под контроль военную базу Кардабия, расположенную к югу от города.

Напомним, Халифа Хафтар с 2014 года ведет в Ливии антитеррористическую операцию «Достоинство». Цель Хафтара — освободить ливийскую столицу Триполи, захваченную бандформированиями искусственно созданного ПНС Ливии, возглавляемого Файезом Сарраджем. Террористы ПНС похищают людей, занимаются работорговлей и совершают другие преступления. При этом поддержку так называемому ПНС Ливии оказывает Турция, перебрасывая в Триполи военных и боевиков из Сирии, а также поставляя террористам оружие, несмотря на запрет ООН.