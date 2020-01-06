Анкара поддержит ПНС Ливии не только террористами, но и военными советниками

Анкара, 6 января. Турция направит в Ливию военных специалистов, советников и технический персонал для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС), находящегося в Триполи. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он сообщил, что дополнительный контингент будет направлен в Ливию в соответствии с ранее заключенным с ПНС соглашением о военном сотрудничестве.

«Как и когда это произойдет, будет решать правительство под руководством президента (Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. — Прим. ФАН)», — пояснил глава МИДа.

Отмечается, что заявление Чавушоглу последовало на следующий день после сообщения Эрдогана о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию.

Напомним, в четверг, 2 января турецкий парламент одобрил резолюцию по отправке национальных войск в Ливию, документ поддержали 325 депутатов из 509. Теперь государственные силы страны отправляются в африканское государство вслед за переброшенными ранее террористами из Сирии.

Анкара неоднократно перебрасывала в африканское государство сирийских боевиков для помощи триполитанскому «правительству» и заявляла о том, что планирует направить в Ливию новых террористов.

По информации агентства Bas News, протурецкие группировки «Лива Султан Мурад» и «Лива аль-Хамза» начали вербовать боевиков на севере Сирии для переброски на север Африки.