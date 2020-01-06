Поклонники назвали наряд Лопес худшим на «Золотом глобусе»

Лос-Анджелес, 6 января. Популярная американская актриса Дженнифер Лопес расстроила поклонников своим нарядом на церемонии кинопремии «Золотой глобус».

Пятидесятилетняя актриса выглядит очень молодой и подтянутой. Она считается одной из самых стильных актрис Голливуда. Для нее это первый провал на красной дорожке.

В Сети ее платье в виде пышной юбки, приталенного лифа и громадного банта разнесли в пух и прах. Наряд от Valentino заставил всех говорить только о Дженнифер Лопес, однако это была критика, а не восхищение. Поклонники сравнили платье Лопес с огромным неуклюже завернутым подарком.

«Без обид, Джен, я очень тебя люблю, но этот наряд — катастрофа», — написал один их пользователей в соцсетях.

Звезда «Стриптизерш», наверное, не ожидала такой волны критики. Ее платье даже сравнили с конфетами Ferrero Rosher.

В русскоязычном Интернете на наряд Лопес отреагировали с юмором. Ее наряд от Valentino сравнили с «советской куклой-грелкой на чайник». Поклонники считают платье актрисы худшим нарядом «Золотого глобуса-2020».

Напомним, что в 2019 году Лопес впервые за семь лет приехала с концертом в Москву. Она так сильно заряжала публику, что в какой-то момент ее украшенный стразами комбинезон не выдержал и лопнул на груди.

Это выступление очень запомнилось зрителям. Американская певица также выступила с программой Its my party в Санкт-Петербурге.