Сирия, 6 января. Полномочия ВС США в Ираке ограничены Багдадом до полного вывода с территории страны. В Латакии совершено покушение на командира «Фронта освобождения» - неизвестные установили бомбу в его автомобиль. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: в районе города Меядин на востоке Дейр-эз-Зора наносят точечные удары по местам скопления террористов ИГИЛ1.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по опорным пунктам радикалов на юге Алеппо и в Идлибе.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозреваются в обстреле автобуса правительственной армии в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли западную окраину города Алеппо, в Идлибе обменялись ударами с правительственными силами.

Провинция Латакия

Как сообщает источник в сети Twitter (@OGNnews), на северо-востоке провинции прогремел взрыв. В районе высот Аз-Завия в поселке Аль-Бара неизвестными была установленная самодельная бомба под днище автомобиля полевого командира группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (он же «Фронт национального освобождения»). Как передает источник, в момент взрыва командир находился не в салоне автомобиля и получил незначительные повреждения. Пока неизвестно кем была установлена взрывчатка – пока ни одна из джихадистских группировок не взяла на себя ответственность за покушение.

Провинция Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжали свои операции отрядов джихадистов «Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо в районе поселка Аз-Зариба, как сообщает новостное агентства SANA. По информации от местных источников, боестолкновение длилось несколько часов, в течении которых стороны обменивались точечными интенсивными ударами из ракетных установок. Радикалы лишись части пулеметных установок.

Позднее джихадисты открыли огонь на западе города Алеппо - пострадали жилые кварталы на окраине города, о чем также сообщил источник. Террористы открыли огонь по жилым кварталам в районе Аз-Захра, один из взрывных снарядов приземлился у школы в районе Аль-Аккад. Одна женщина была тяжело ранена, пострадали несколько зданий. Джихадисты «Тахрир аш-Шам» уже неоднократно наносили удары по западной окраине столицы провинции, провоцируя на ответные действия силы правительственной армии. Так 26 декабря снайпер радикалов застрелил двух жителей в районе Халидия.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает новостное агентство Step News в районе города Субехан неизвестные обстреляли из автоматов автобус, которые перевозил военнослужащих сирийской армии. Пострадало 10 человек, в ответ по нападающим был открыт ответный огонь, однако им удавалось скрыться с места преступления. В нападении подозревают террористов «Исламского государства» - организация уже взяла на себя ответственность за утренний обстрел позиций сирийской армии в районе поселка Харабеш.

Как сообщает агентство Masar Press после нападения в районе города Меядин и пустыню Бадия вылетели самолеты ВКС РФ, которые нанесли точечные удары по скоплениям террористов «Исламского государства», которые укрываются в пустыне. Детали операции ВКС РФ не сообщаются.

Провинция Идлиб

Корреспондент агентства SANA передает, что сирийская армия наносит артиллерийские и танковые удары по скоплениям террористов и их опорных пунктам в районе деревень Дейр-Шарки, Дейр-Гарби, Мазаран, Ахсим, Хан-Туман, в предместьях городов Маар-Ширин и Кафр-Рума. Сообщается, что в силу погодных условий, обстрелы проводятся без поддержки с воздуха. По данным источника джихадисты лишились части своих укрепрайонов и баз. Ранее сирийским военнослужащим удалось ликвидировать ряд террористов у поселения Дейр-Шарки и у деревни Махамарин, а также отрезать джихадистов от путей снабжения в районе города Маарет-ан-Нуман.

Ирак

Власти Ирака начали готовиться к постепенному выводу американских войск, как заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф.

Как цитирует его заявлением ТАСС, деятельность международной коалиции во главе с США в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака. Халф также выступил с критикой последних действий американцев в Ираке, а именно авиаударе по аэропорту в Багдаде, в момент, когда там находился конвой проиранского ополчения «Аль-Кудс» и иранского Корпуса Стражей Исламской революции, в результате которой погиб генерал Касем Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Багдад расценил американский авиаудар как нарушение условий размещения американских военных в Ираке и сегодня утром парламент проголосовал за вывод американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил Ираку санкциями.

1 Организация запрещена на территории РФ.