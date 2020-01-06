Президент Алжира и канцлер ФРГ выступили за прекращение вмешательства Турции в Ливию

Алжир, 6 января. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся в Ливии.

Главы государств назвали возможные пути решения ливийского кризиса, а также согласились, что необходимо прекратить военное вмешательство Турции в Ливию.

Напомним, Анкара начала официально перебрасывать военных в ливийскую столицу Триполи для поддержки террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Кроме того, Турция поставляла оружие бандформированиям ПНС Ливии в обход эмбарго ООН и перебрасывала в Триполи боевиков из Сирии. Ранее депутат алжирского парламента и член Национального собрания Абд аль-Ваххаб Заим заявил, что Алжир не допустит переброску турецких солдат через территорию страны в Ливию.

Кризисная ситуация сложилась в Ливии в 2011 году после убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи. Столицу государства захватило искусственно созданное ПНС, состоящее из бандформирований, похищающих людей и занимающихся работорговлей. Антитеррористическую операцию, направленную на освобождение Триполи от боевиков, ведет Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.