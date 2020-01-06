Главы МИД Египта и Саудовской Аравии высказались против присутствия Турции в Ливии

Каир, 6 января. Египет и Саудовская Аравия согласны с тем, что турецкую эскалацию в Ливии необходимо прекратить. Об этом сообщили в египетском внешнеполитическом ведомстве.

Главы МИД Египта и Саудовской Аравии Самех Шукри и принц Фейсал ин Фархан аль-Сауд на полях встречи министров иностранных дел арабских и африканских государств обсудили события на региональной арене, в частности, рост напряженности в Ливии в связи с принятием турецким парламентом резолюции об отправке в страну национальных войск.

Министры сошлись во мнении, что важно активизировать усилия для достижения всеобъемлющего урегулирования обстановки в Ливии и не допустить дальнейшего увеличения присутствия Турции в государстве.

Кроме того, в ходе встречи руководители МИД рассмотрели ситуацию в Ираке, Иране и Ближневосточном регионе в целом, согласившись с важностью недопущения обострения внутрирегиональных конфликтов, негативно влияющих на безопасность и стабильность стран Персидского залива.

Ранее Каир и Эр-Рияд осудили решение Турции об отправке военного контингента в Ливию. В Египте его назвали нарушением резолюций международного права и подчеркнули, что интервенция для поддержки террористов из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) будет иметь последствия для стабильности в Средиземноморском регионе.

В Саудовской Аравии заявили, что этим решением Анкара создает угрозу безопасности и стабильности внутри государства и для всех арабских стран, а также вмешивается во внутренние дела Ливии, нарушая все международные соглашения и принципы.

Напомним, резолюцию, позволяющую Анкаре направить свои ВС в Ливию, турецкий парламент одобрил 2 января. Хотя о планах Анкары по переброске военных было известно в декабре. ПНС Ливии, в состав которого входят террористы запрещенных в России организаций «Аль-Каида»1, «Исламское государство»1 и «Братья-мусульмане»1, направляло Турции официальный запрос на предоставление военной помощи, и Анкара не отказала.

Таким образом, Турция поддержала «правительство», оккупировавшее столицу страны и незаконно удерживающее контроль над городом, с которым Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара с 2014 года ведет борьбу в рамках контртеррористической операции «Аль-Карама».

1 Организация запрещена на территории РФ.