Крым побил рекорд по числу туристов. События дня. ФАН-ТВ

Вывод войск США из Ирака Как на земле, так и в воздухе. Ирак ограничил деятельность международной коалиции во главе с Вашингтоном. Теперь американские военные не смогут передвигаться по территории республики. Как сообщил представитель главнокомандующего армии Ирака, в скором времени военные покинут страну, а деятельность США ограничится лишь консультациями и тренировками солдат. Связано такое решение, конечно же, с последними ударами американцев. 29 декабря, а затем 3 января. Последний стал особо сокрушительным для соседнего Ирана. Во время атаки погиб лидер «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Уважаемый всей республикой он внес весомый вклад в борьбу с запрещенной в России организацией ИГИЛ. В Иране сообщили, что отомстят за убийство генерала. На США справедливо ополчился и Ирак. Однако Дональд Трамп начал сыпать в сторону двух республик угрозами новых разрушительных ударов и санкций Нескрываемая агрессия стала беспокоить и представителей американского Конгресса. Сейчас они планируют ограничить военные полномочия президента страны, чтобы не допустить накала ситуации и новых жертв.

Рублем за газ Только Минск решил нефтяные вопросы, как вновь принялся за газовые. Белоруссия хочет отказаться от доллара при расчетах за российское голубое топливо. Об этом говорится в стратегии повышения доверия к национальной валюте страны. Республика хочет обсудить этот вопрос с Москвой и изменить межправительственное соглашение. Сейчас цена рассчитывается в долларах, но, по мнению Минска, если перейти на рубли, то рисков для финансовой стабильности будет гораздо меньше. Да и в целом Белоруссия хочет ограничить функционал иностранной валюты на своей территории. Например, планируется оценивать все объемы средств, которые связаны с экономикой республики, лишь в национальной валюте. Но это только в будущем, а пока вернемся к газу. В конце прошлого года Россия и Белоруссия продлили контракт до 2021 года. Цена поставки голубого топлива определена только на ближайшие январь и февраль. Россия продает газ Белоруссии по старой цене — $127 за 1 тыс. куб. м. Всего же в 2020 году Минск планирует закупить у нашей страны около 20 млрд куб. м голубого топлива.