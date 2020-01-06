Крым побил рекорд по числу туристов. События дня. ФАН-ТВ

Вывод войск США из Ирака
Как на земле, так и в воздухе. Ирак ограничил деятельность международной коалиции во главе с Вашингтоном. Теперь американские военные не смогут передвигаться по территории республики. Как сообщил представитель главнокомандующего армии Ирака, в скором времени военные покинут страну, а деятельность США ограничится лишь консультациями и тренировками солдат. Связано такое решение, конечно же, с последними ударами американцев. 29 декабря, а затем 3 января. Последний стал особо сокрушительным для соседнего Ирана. Во время атаки погиб лидер «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Уважаемый всей республикой он внес весомый вклад в борьбу с запрещенной в России организацией ИГИЛ. В Иране сообщили, что отомстят за убийство генерала. На США справедливо ополчился и Ирак. Однако Дональд Трамп начал сыпать в сторону двух республик угрозами новых разрушительных ударов и санкций Нескрываемая агрессия стала беспокоить и представителей американского Конгресса. Сейчас они планируют ограничить военные полномочия президента страны, чтобы не допустить накала ситуации и новых жертв.
Рублем за газ
Только Минск решил нефтяные вопросы, как вновь принялся за газовые. Белоруссия хочет отказаться от доллара при расчетах за российское голубое топливо. Об этом говорится в стратегии повышения доверия к национальной валюте страны. Республика хочет обсудить этот вопрос с Москвой и изменить межправительственное соглашение. Сейчас цена рассчитывается в долларах, но, по мнению Минска, если перейти на рубли, то рисков для финансовой стабильности будет гораздо меньше. Да и в целом Белоруссия хочет ограничить функционал иностранной валюты на своей территории. Например, планируется оценивать все объемы средств, которые связаны с экономикой республики, лишь в национальной валюте. Но это только в будущем, а пока вернемся к газу. В конце прошлого года Россия и Белоруссия продлили контракт до 2021 года. Цена поставки голубого топлива определена только на ближайшие январь и февраль. Россия продает газ Белоруссии по старой цене — $127 за 1 тыс. куб. м. Всего же в 2020 году Минск планирует закупить у нашей страны около 20 млрд куб. м голубого топлива.
Туристические рекорды Крыма
Крым побил свой рекорд по количеству принятых туристов. В 2019-м полуостров посетило почти 7,5 миллиона человек. Это на 9% больше, чем годом ранее. Такие данные на своей странице «ВКонтакте» привел глава республики Сергей Аксенов. Из Белоруссии, Казахстана, Германии, Швеции, Испании, Таиланда, США — красоты российского полуострова увидели гости чуть ли не со всего мира. Добирались до Крыма по воде, воздуху, но самым популярным стал путь по Крымскому мосту через Керченский пролив. По нему проехали 57% туристов. Кстати, среди иностранных туристов были и жители Украины. По словам Сергея Аксенова, Крым посетили более миллиона человек из соседней страны. «Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма — ведь к «оккупантам» в гости не ездят», — заявил глава республики. Не за горами и новые рекорды. В этом году для движения поездов открылась железнодорожная часть Крымского моста. Красоты Керченского пролива по пути на полуостров уже увидели шесть тысяч туристов.