Шпионы и предатели: как в США отнеслись бы к статьям российских либеральных СМИ

В США крупнейшие СМИ традиционно разделены на сторонников консервативных республиканцев и ныне оппозиционных либеральных демократов. В политической борьбе друг с другом они не брезгуют даже самыми грязными методами, но всегда объединяются и встают единым фронтом, когда речь заходит об отстаивании национальных интересов США перед лицом внешних угроз. Однако российская либеральная пресса в любой ситуации готова идти как против правительства России, так и против собственного народа, что в той же Америке было бы расценено как предательство.

В ноябре 2020 года в США должны состояться выборы президента. И хотя официально предвыборная гонка не началась, в американской прессе уже сейчас можно заметить ее признаки.

Консервативная пресса поддерживает действующего главу государства Дональда Трампа, который намерен побороться за второй президентский срок. Как и в 2016 году, на стороне республиканцев Washington Times и Fox News. Вероятных же кандидатов Демократической партии продвигают либеральные Wall Street Journal, CNN и Huffington Post.

Основным оружием в противостоянии двух лагерей является не позитивная повестка своих кандидатов, а жесткий негатив в адрес оппонентов. Например, либеральный канал CNN прямо заявляет, что Трамп, отдав приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, подтолкнул мир к дестабилизации и возможной войне. А на прореспубликанском Fox News все наоборот: там продвигают спикеров, которые объясняют американцам, почему решение Трампа они должны оценивать положительно. Идет явно выраженная внутриполитическая борьба.

Подобное противостояние проецируется на все сферы внутренней американской политики. Обе стороны готовы агрессивно критиковать промахи друг друга в медицине, экономике, транспорте, образовании и во внешней политике.

Но есть одна табуированная на критику тема — боевые действия американских военных. И консервативная республиканская пресса, и либеральные демократические СМИ, даже находясь сейчас в оппозиции, всегда и в любой ситуации поддерживают действия военных США.

Смертная казнь за правду — американская реальность

Следует отметить, что это отнюдь не само собой сложившееся правило: в США продолжает действовать Акт о шпионаже от 1917 года. Именно по нему преследуют известного экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, который в 2013 году рассказал, как спецслужбы США в обход национальных и международных законов следят за людьми по всему миру. В соответствии с этим актом вмешательство в деятельность вооруженных сил Штатов нарушителям грозит наказанием вплоть до смертной казни.

Закон составлен так, что вмешательством, а равно и шпионажем, являются негативные оценки любых действий американских военных. В 2016 году американцы узнали о двух своих несправедливо наказанных солдатах — Чарльзе Мэртланде и Дэне Куине. Оба были разжалованы и с позором уволены еще в 2011 году за то, что во время прохождения службы в Афганистане ворвались в одно из зданий местной полиции в Кундузе и спасли 12-летнего мальчика, которого похитил и несколько дней насиловал командир подразделения. Мэртланд и Куин пытались оспорить решение, но пять лет на них никто не обращал внимания, в том числе и оппозиционные журналисты, не желая идти наперекор Пентагону. О военных вспомнили только после того, как в своей предвыборной кампании их использовал Трамп.

Важно, что правила о позитиве про армию придерживают как провластные консервативные СМИ США, так и оппозиционные либеральные. То есть, в отношении собственных военных американская пресса всегда выступает единым фронтом: свои солдаты для нее — самые лучшие, храбрые и всегда побеждающие. А если редакции считают иначе, то правительство объявит их предателями по Акту о шпионаже, а американское общество это решение только поддержит.

Журналисты без Родины. Либералы проигнорировали позицию России по Ирану

Эту особенность американских СМИ отмечает известный российский журналист, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. По его словам, пресса в Штатах всегда готова отстаивать интересы страны не зависимо от политических симпатий журналистов.

«Американская либеральная пресса, традиционно поддерживающая Демократическую партию и находящаяся в оппозиции к Трампу, жестко критикует внутреннюю политику президента США. Да и внешнюю часто тоже. Но, когда дело касается принципиальных вопросов международной ситуации (Афганистан, Ирак, Иран, Ливия и так далее), то и либеральные, и республиканские СМИ выступают единым фронтом, отстаивая позицию Штатов на международной арене», — заявил Малькевич.

При этом он отметил, что российская либеральная пресса такой национальной сознательностью не отличается. Наоборот, она готова поливать грязью собственную страну в любой ситуации.

«А что же у нас? Отечественные «либеральные» СМИ всегда выступают против действий российского правительства — будь это внутренние или внешние вопросы. Складывается ощущение, что они в любой ситуации готовы идти против, даже если это пойдет во вред стране и народу», — выразил уверенность Малькевич.

Тут опять же показателен пример с убийством американцами иранского генерала Сулеймани в Ираке. Для американцев произошедшее лишь элемент внутриполитической борьбы. Но для России мир на Ближнем Востоке, который вновь поставлен под угрозу, — стратегическая необходимость.

Но, например, с 3 января, когда стало известно о произошедшем, издание «Медуза» не опубликовало ни одной статьи о позиции России по случившемуся. На портале имеются только американские и проамериканские мнения. Складывается ощущение, что издание никак не связано с Россией. Точно также поступила редакция «Новой газеты», на сайте которой нет ни одной новости об оценке инцидента российской стороной. Между тем, только на сайте МИД России было опубликовано четыре сообщения касательно сложившейся ситуации. Возникает закономерный вопрос — так чьи же интересы защищают российские либеральные СМИ?

Жизни российских солдат — лишь повод для «вбросов»

С нападками на российских военных у оппозиционной прессы ситуация тоже, мягко говоря, не очень хорошая, рассмотрим конкретные примеры. В прошлый понедельник, 30 декабря, ВВС США нанесли массированные удары по объектам шиитского ополчения в Ираке. Либеральный канал CNN подает новость об этом событии сдержанно и в соответствии с официальными заявлениями Пентагона. Хотя неделей ранее журналисты издания прямо обвиняли Трампа во лжи по любому поводу.

А в статье об ударах ВКС России по боевикам в сирийском Идлибе у CNN начинается полноценная истерика. В ней нет отсылок к официальным данным Минобороны России — только шокирующие рассказы «свидетелей» из состава «Белых касок». Сразу же появляются десятки убитых мирных жителей, детей, миллионы беженцев и прочие ужасы. При этом ни одно заявление не подтверждено документально, читателям предлагают верить на «честное американское слово».

А что же российские либеральные СМИ? Вот статья «Идлибский котел» в «Новой газете». В ней открыто ставятся под сомнение все доклады российского командования о действиях ВКС в Идлибе. Взамен либеральный журналист рассказывает, как российская авиация целенаправленно якобы бомбит жилые кварталы, школы и госпитали. Как и в случае с CNN никаких документальных подтверждений к сенсационным заявлениям не прилагается.

Аналогично информация о боевых действиях в Сирии подается на ресурсах «Радио Свобода», «Медуза», «Эхо Москвы» и других. Более того, либеральная пресса не просто занимается раскруткой западных «вбросов», но прямо ставит по угрозу жизни российских солдат и их родственников. В начале 2018 года петербургская «Фонтанка» опубликовала подробную схему для раскрытия личных данных российских военных.

Как отметил Малькевич, в Турции, которая также активно борется с терроризмом у своих границ, за подобные статьи оппозиционные журналисты давно бы получили реальные сроки. Потому что тут речь идет уже не о политике, а о безопасности миллионов человек.

«Я уже не раз рассказывал (знаю, был там и общался с коллегами), что в Турции в медиасфере действуют законы военного времени. Декларируется, что Турция ведет войну с терроризмом, в частности, речь идет об операции в Сирии. Поэтому любой гражданин, который в соцсетях напишет что-то похабное про турецкую армию, государство или же просто будет оспаривать необходимость этой операции, моментально отправится в тюрьму, потому что в стране действует особое положение», — сказал журналист.

Когда предательство своего народа — это норма

В горячо любимых либералами Штатах за публикацию подобных статей им уже было бы предъявлено обвинение по Акту о шпионаже с наказанием вплоть до смертной казни. Более того, само американское общество бы заклеймило таких «журналистов» предателями и было бы право. На примере с убийством Сулеймани отчетливо видно, что отечественные либеральные журналисты в принципе не отождествляют себя с Россией. Они просто игнорируют позиции российских властей по важнейшему вопросу, который может поставить мир на порог новой глобальной войны.

До каких же пор в России будут закрывать глаза на деятельность псевдолиберальных СМИ, единственным смыслом существования которых является ненависть к своей Родине? После эпохи Железного занавеса у нас с особым трепетом относятся к свободе слова, но это не повод молча наблюдать, как этим пользуются кучки русофобов-предателей, готовые за иностранные гранты продавать себя, страну и наших солдат.

Сегодня, когда американскими ракетами в Ираке полностью уничтожено международное право, когда вооруженные «демократические» перевороты стали нормой, когда мир трещит по швам, народам особенно важно сплотиться и защитить свои национальные интересы, свою свободу. Западные либералы это понимают, поэтому знают, где кончается политика, а начинается предательство. Смогут ли российские либералы сами вспомнить о нормах морали и патриотизме, или только российский аналог Акта о шпионаже с наказанием вплоть до смертной казни за шпионаж и предательство сможет их образумить? Как ни как, а ведь они сами хотят жить по американским законам.