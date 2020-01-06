Бузова порассуждала о жизни в России, отдыхая во Франции

Москва, 6 января. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова порассуждала о жизни в России, отдыхая на французском горнолыжном курорте Куршевель.

Бузова заявила, что 2019 год доказал — технологии меняют привычки человека. Она уверена, что в 2020-м году будет много интересных гаджетов, которые еще больше упростят жизнь.

Певица вспомнила, что было время, когда она слушала кассеты, ловила такси на улицах и готовила дома. А сейчас она предпочитает все делать с помощью гаджетов, в том числе заказывать еду в Интернете.

«Меняется наша форма жизни в ежедневном укладе, и это происходит быстрее, чем когда-либо. Причем я сейчас говорю не о какой-то далекой стране или научной статье, а о жизни в России», — сказала Бузова.

Артистка сейчас находится на новогодних каникулах со своим новым избранником — музыкантом и блогером Давидом Манукяном. Он подтвердила, что у них роман.

Бузову и Манукяна заподозрили в отношениях после клипа «Лайкер». Позднее вышел еще один совместный клип на песню «Мандаринка».

Ольга Бузова стала участницей проект «План Б» по поиску будущей жены для юмориста Тимура Батрутдинова. Она отказала всем претендентам на ее руку и сердце, выбрав Давида Манукяна.

Ранее дочь ведущего Леонида Якубовича опубликовала фото в ванной. Поклонники сочли этот снимок достаточно откровенным.