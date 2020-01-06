Главные новости 6 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 6 января.

«Новая газета» продолжает оправдывать терроризм, стремясь дискредитировать борьбу России с боевиками в Сирии. «Новая газета» поднимает дух террористов в Сирии.

Американские власти могут использовать Украину в виде логистической площадки в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке. США могут втянуть Украину в «заварушку» на Ближнем Востоке.

Дочь генерала Касема Сулеймани заявила, что Дональду Трампу не стоит думать, что на смерть ее отца не последует ответа. Дочь Сулеймани предупредила «безумного» Трампа об ответе за смерть отца.

Валерия вызвала волну критики после публикации, где показала костюм, в который она была одета до концерта в Воронеже. В Сети назвали «нелепым» наряд Валерии на концерте в Воронеже.

Чиновники-националисты готовы вложить украденные у народа деньги в строительство памятника Степану Бандере рядом с границей РФ. Поклонская сравнила связанные с Бандерой идеи националистов с болезнью.

НАТО подтвердила проведение экстренного заседания из-за ситуации в Ираке после убийства Сулеймани в результате авиаудара США. НАТО проведет экстренное заседание по ситуации в Ираке после убийства Сулеймани.

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты которые предотвращают заболевания желудочно-кишечного тракта. Диетолог Соломатина назвала продукты для борьбы с раком желудка.

Алексей Пушков прокомментировал проигрыш сборной России в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Пушков прокомментировал проигрыш сборной России в финале МЧМ по хоккею.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди намерен встретиться с послом США в Багдаде Мэттом Тьюллером. CNBC сообщил, что Ирак уведомит посла США о высылке американских войск.

ВВС США нанесли авиаудары по базам проиранских формирований в Абу-Кемале. Радикалы «Сирийской национальной армии» ожидают подкрепление в Идлибе. ВКС РФ нанесли точеченый авиаудар по конвою джихадистов в районе поселка Ариха. Сирия итоги за сутки на 6 января 06.00: авиаудар ВВС США по иранским базам в Абу-Кемале, конвой джихадистов ликвидирован в Идлибе.