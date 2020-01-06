О планах Турции завладеть Ливией рассказал начальник ливийской разведки при Муаммаре Каддафи Абу Заид Дорда. Он предупредил, что после захвата страны Анкара планирует перевести свою интервенцию в отношении других ближайших государств.

Бывший глава ливийской разведки Абу Заид Дорда выступил с прогнозом будущих действий Турции, после ввода их солдат в Ливию. Один из самых уважаемых и авторитетных людей страны выступил с общественной речью впервые за 8 лет. Только объединение ливийцев перед турецкой агрессией заставило его выступить с заявлением.

По словам Дорда, которые транслирует AbarahPress, турецкие власти ввели в страну своих военных не для того, чтобы помочь ливийцам. Сейчас они поддерживают террористов, находящихся под управлением Правительства национального согласия (ПНС). Однако эта помощь лишь прикрытие, и в будущем Анкара усилит свое вмешательство.

Как отмечает Абу Заид Дорда, истинная поддержка оказывается запрещенной в РФ террористической организацией «Братья-мусульмане»1 и подчиненным им бандформированиям. Впоследствии вместе с ними они планируют взять Ливию под свой контроль и далее начнут распространять свое влияние на другие страны.

«В этом причина их вмешательства, и именно этого они хотят от Ливии. Они превратят ее в базу для финансирования и вмешательство в дела соседних стран, чтобы все они в дальнейшем управлялись организацией «Братья-мусульмане», — предостерег ливийцев один из главных соратников Муаммара Каддафи.

По словам Абу Заида Дорда, этот план уже изучен и согласован в Стамбуле не только на правительственном уровне, но и совместно с боевиками из «Братьев-мусульман». Также Турция стремится к поддержке этой террористической организации в Судане. Таким образом они планируют вернуть их к власти после свержения Омара аль-Башира.

Турция давно поддерживать террористический режим Правительства национального согласия. Находящиеся в Триполи и на северо-западе страны бандформирования получают помощь в виде вооружения и военной техники. Также Анкара поставляет в страну своих инструкторов и террористов, бежавших из сирийской провинции Идлиб. Боевики массово стали переправляться в Ливию после успешного продвижения Сирийской Арабской Армии в районы, удерживаемые вооруженными группировками.

В Ливии продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама», которая проводится в стране начиная с 2014 года. Ее цель — освобождение страны от бандформирований. Сейчас все боевики находятся под контролем и прямым финансированием Правительства национального согласия.

1 Организация запрещена на территории РФ.