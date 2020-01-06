Дочь Якубовича поделилась откровенным снимком из ванной

Москва, 6 января. Дочь известного российского телеведущего Леонида Якубовича опубликовала в Instagram откровенный снимок.

Наследница бессменного ведущего «Поле Чудес» Варвара Якубович порассуждала об идеальной жизни. Студентка факультета международных отношений МГИМО заявила, что нельзя опускать руки и грустить.

Она добавила, что у всех людей разные ожидания от идеальной жизни.

«Для многих идеальная жизнь, к которой они стремятся, похожа на розовую, полупрозрачную воду с блестками, в которой все должно быть легко, просто, быстро и сразу», — написала 21-летняя девушка.

Варвара посоветовала своим подписчикам думать не о том, как могло быть, и расстраиваться по каждому поводу. Она считает, что все ошибки можно исправить.

По ее словам, каждый человек может сделать шаг в саморазвитии, если осознает свои ошибки и настроится на хорошее. Она пожелала поклонникам двигаться дальше, несмотря ни на что.

Дочь Леонида Якубовича всерьез занимается косплеем. На ее странице в Instagram опубликовано множество фото в костюмах супер героев.

Не все подписчики разделяют это увлечение Варвары. Они предполагают, что дочь телеведущего могла бы делать что-то более полезное, чем шить костюмы и делать макияж.

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