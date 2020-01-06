Встреча Путина и Меркель может вернуть Иран к переговорам по ядерной сделке

Москва, 6 января. Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель повлияет на возвращение Ирана к переговорам по ядерной сделке, а диалог России и Германии поможет найти решение мировых кризисов. Таким прогнозом поделился ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

Напомним, в ночь на 3 января в Багдаде по распоряжению американского лидера Дональда Трампа был убит командующий Корпусом стражей Исламской революции иранский генерал Касем Сулеймани. После этого ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась: Тегеран пообещал отомстить за смерть генерала, а Трамп в ответ пригрозил Ирану ударами. Кроме того, после убийства Сулеймани Иран отказался выполнять условия ядерной сделки. В связи с напряжением на Ближнем Востоке Путин и Меркель договорились провести переговоры в Москве 11 января.

«Есть надежда на то, что российская дипломатия вкупе с европейской сможет выступить противовесом внешней политике Вашингтона и Тель-Авива и поможет спасти ситуацию на Ближнем Востоке. Россия будет пытаться убедить Германию присоединиться к гуманитарной помощи Сирии, участвовать в восстановлении ее инфраструктуры», — отметил Камкин.

По мнению эксперта, Меркель захочет обсудить тему беженцев, которые наверняка хлынут в Европу в случае точечных ударов на Ближнем Востоке.

«На другой чаше — попытка сохранить относительно стабильную ситуацию на Ближнем Востоке, так как в будущем могут быть затронуты не только Иран и соседний с ним Ирак. По эффекту домино эскалация ситуации направится в сторону Палестины и границы с Израилем, а также Сирии и Ливии», — уточнил Камкин.

Научный сотрудник уверен, что одной из тем переговоров Путина и Меркель станет газопровод «Северный поток — 2», со строительством которого возникли затруднения из-за санкций США.

«Вопросы энергетики сейчас взаимосвязаны с дипломатическими и околовоенными действиями Соединенных Штатов Америки. Вашингтон одновременно торпедирует Российскую Федерацию и Европу в вопросах о газовом сотрудничестве», — отметил Камкин в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Также эксперт считает, что лидеры России и Германии могут поднять тему гражданского конфликта на юго-востоке Украины в продолжение саммита «нормандской четверки», состоявшегося 9 декабря. Камкин подчеркнул, что встреча Путина и Меркель, скорее всего, является плановой, а цель переговоров — обсудить важные для мировой общественности проблемы.