Донбасс, 6 января. Украинские войска снова обстреляли ДНР из тяжелых минометов. ВСУ понесли крупные потери на своем минном поле в Луганской области. Командование силовой операции готовит диверсии в зоне ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

От гранатометов и стрелкового оружия украинские вооруженные формирования при обстрелах Донецкой Народной Республики перешли к применению тяжелых 120-мм минометов. Использование этого вооружения зафиксировано на Мариупольском направлении обороны ДНР. Также на всех направлениях применялись ручные и станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и автоматы. Под огнем находились четыре населенных пункта республики, включая столицу Донецк. Всего зафиксировано пять обстрелов.

Штаб ООС готовит диверсии

На усиление передовых подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Луганской области штаб Объединенных сил перебросил спецподразделение разведки из состава 130-го отдельного разведбатальона ВСУ, сообщают военные ЛНР. Бригада выполняет задачи по предназначению в Луганской области, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

В Луганске расценивают применение спецподразделения разведки во время перемирия как подготовку украинского командования к вероятным диверсиям в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, то есть, на территории республики.

Украинские военные сбывают населению оружие и боеприпасы

Но пока украинские спецы планируют диверсионные операции, рядовые военнослужащие передовых подразделений армии Украины вполне спокойно распродают свои арсеналы местному населению, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. В Курахово Донецкой области полиция задержала ефрейтора 28-й отдельной механизированной бригады Боброва при попытке продать жителю города 10 дымовых гранат и 2 пистолета Макарова.

Но самое интересное началось позже — в отделении участка полиции, куда на помощь «освободителю Украины» приехал замкомбрига 28-й омбр по вооружению. После непродолжительной беседы с правоохранителями в материалах дела остались только патроны и одна дымовая граната. Оружие исчезло, а ефрейтору Боброву уже ничего не угрожает.

Голливудская погоня привела к потерям военнослужащих ВСУ

Настоящий боевик в жанре «экшн» произошел в Луганской области, в зоне ответственности 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщает пресс-офицер управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Результатом инцидента стала гибель троих украинских силовиков и ранение еще одного.

Все началось с того, что патруль полиции в Золотом Луганской области решил проверить документы у изрядно выпивших вояк, которые садились в военный ГАЗ-66 возле увеселительного заведения города. «Защитники» отказали правоохранителям и решили скрыться с места, завязалась погоня. Военнослужащие сбились с маршрута и случайно заехали на свое же минное поле, где и произошел подрыв грузовика, который привел к трагедии.