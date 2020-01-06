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Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ об угрозах Трампа Ираку

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Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ об угрозах Трампа ИракуМосква, 6 января. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание министра немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса, назвавшего возможные санкции США в отношении Ирака «не очень полезными». Соответствующий комментарий она оставила на своей странице в Facebook.

«СМИ: «Глава МИД Германии Маас назвал «не очень полезными» угрозы президента США ввести санкции в отношении Багдада». Надо было еще извиниться на всякий случай. А то Германию некому будет защищать», — написала дипломат.

Ранее в интервью радиостанции Deutschlandfunk Маас заявил, что давление американского лидера Дональда Трампа на Ирак с помощью санкций, если тот проявит «враждебность» в отношении Вашингтона, не окажет желаемого эффекта. Он выразил мнение, что Багдад можно убедить только аргументами.

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Источник: Facebook
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