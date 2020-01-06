Психолог Кичаев рассказал, как настроиться на работу после праздников

Москва, 6 января. Психолог Александр Кичаев рассказал, как подготовиться к выходу на работу после новогодних праздников. Он отметил, что нужно начать со специальной диеты.

Россиянам будет тяжело оторваться от новогоднего стола и вернуться к трудовым будням. Чтобы этот процесс прошел наименее болезненно, психолог посоветовал переключиться на минеральную воду, фрукты и овощи.

Кичаев считает, что нужно готовить «и дух, и тело». Идеально подходит поговорка — делу время, а потехе час. Психолог считает, что выходить на работу нужно с заранее проработанными установками.

«Это очень помогает, потому что все эти фразы сразу создают правильный настрой», — рассказал специалист, его цитирует телеканал «360».

Перед 9 января стоит начать занятия спортом. По словам диетолога Натальи Герасимовой, надо отложить майонезные салаты, отказаться от алкоголя и прийти в форму.

Зелень, огурцы, капуста и побольше воды настроят желудок на нормальную работу. Можно не солить пищу, поесть бананы и отварные бобовые.

А еще нормальной работе ЖКТ способствует простая тыквенная каша. Герасимова заверила, что кисломолочные продукты хорошо подойдут во время разгрузочных дней.

Диетолог добавила, что ежедневно нужно проходить не менее 10 тысяч шагов и есть витамины.

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