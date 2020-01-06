Вучич поздравил Путина с Рождеством и пригласил посетить Сербию

Белград, 6 января. Сербский лидер Александр Вучич поздравил президента РФ Владимира Путина и всех православных христиан России с Рождеством. Соответствующую телеграмму кабинет президента Сербии направил 6 января.

«Вас и всех православных христиан в России сердечно поздравляем со светлым праздником Рождества Христова, искренне желаю провести его в добром здоровье, мире и счастье», — написал сербский лидер.

Кроме того, Вучич пригласил Путина посетить Сербию в 2020 году.

«В Сербии с радостью вспоминают ваш прошлогодний визит с надеждой, что вы и в этом году окажете нам такую же честь», — отметил президент Сербии.

Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за поддержку государственных и национальных интересов Сербии, а также пожелал президенту РФ и «братскому русскому народу» благосостояния и процветания. Кроме того, поздравления от Вучича в честь Рождества получили премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Напомним, Владимир Путин посетил Сербию 17 января 2019 года. В ходе однодневного визита президента РФ Москва и Белград подписали несколько десятков соглашений, в том числе об обмене культурными ценностями. Также обсуждались энергетическое сотрудничество России и Сербии и вопрос продления газопровода «Турецкий поток».