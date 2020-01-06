Маски сорваны: убийство Сулеймани меняет международные правила игры

Убийство высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани потрясло весь политический мир. Он погиб 3 января 2020 года от авиаудара, нанесенного американскими ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Что смерть иранского генерала значит для существующего миропорядка и ждет ли человечество Третья мировая война?

Интересно, что решение об убийстве Сулеймани принимал лично Дональд Трамп, в обход Конгресса США. Во всяком случае, так утверждает западная пресса. Однако вряд ли такое решение Трамп принял единолично — тем более в преддверии возможного импичмента. Американские граждане успели осудить действия высшего руководства и напомнили властям Ирана, что большинство американцев считает нынешний политический режим Соединенных Штатов не просто нелегитимным, а террористическим. Одним из ярких примеров является высказывание американской актрисы Роуз Макгоуэн.

«Дорогие иранцы, [власти] США не уважают вашу страну, ваш флаг, ваших граждан. 52% американцев извиняются за их действия. Мы хотим мира. Нас захватил террористический режим, и мы не знаем, как освободиться. Пожалуйста, не убивайте нас», — заявила она в Twitter.

Темное Средневековье

Убийство высокопоставленного иранского чиновника — слишком, даже для такого жестокого государства, как США. Тем более, что Сулеймани был не просто генералом, а национальным героем: о нем писали песни, снимали фильмы, его считали выдающимся стратегом. Даже противники отзывались о генерале с почтением. Например, в 2013 году бывший сотрудник ЦРУ Джон Магуайр назвал Сулеймани наиболее влиятельной и мощной фигурой на Ближнем Востоке.

Видимо, «в отместку» за дружбу с Россией и русскими Соединенные Штаты объявили Сулеймани террористом, а спустя несколько лет убили с помощью авиаудара: на террористов нормы международного права не распространяются. Вот только Касем Сулеймани не был боевиком-головорезом.

За военную карьеру Сулеймани провел десятки блестящих военных операций, помогал президенту Сирии Башару Асаду в борьбе против ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ), руководил поисково-спасательной операцией и последующей эвакуацией нашего соотечественника — пилота Константина Мурахтина, сбитого террористами в Сирии.

Любую агрессию на Ближнем Востоке США оправдывают терактом 11 сентября: после пережитой трагедии якобы только американцы могут считать, кто террорист, а кто — нет. Однако подобная логика опасна и может привести к непредсказуемым последствиям.

Судя по всему, цель США — не Сулеймани как таковой, их действия направлены на слом существующей системы международных отношений, сложившейся после Второй мировой войны. Тогда, в 1945 году, главы государств объединились под лозунгом «Никогда больше». Никогда больше — Освенцим, никогда больше — газовые камеры, никогда больше — убийства десятков миллионов людей. Соединенные Штаты надеются сломать систему сдержек и противовесов международного права и погрузить мир в темное Средневековье. Все ради одной цели — сделать мир однополярным.

Что делать?

Ответ здесь один — перестать сотрудничать с Соединенными Штатами в правовом поле. Более того — платить им той же монетой. Политолог Юлия Стрелкова считает, что ответ международное сообщество должно дать незамедлительно, иначе масштабного военного конфликта не избежать.

«Главным оружием США всегда была мягкая сила: они действовали через некоммерческие организации, образовательные стажировки, гранты. Россия забила тревогу одной из первых, однако закон об иностранных агентах международное сообщество, как и наша оппозиция, приняли в штыки. В свое время СССР противостоял США на этом поле — боролся с американским влиянием контрпропагандой, но после случившегося этот метод нельзя считать эффективным», — уверена эксперт.

Стрелкова считает, что стоит в корне поменять внешнюю и внутреннюю политику: закрывать на территории России спонсируемые США «некоммерческие организации» и СМИ, отказаться от членства во всех международных организациях, де-факто контролирующихся США и их ближайшими союзниками (например, WADA), а на любой акт агрессии отвечать агрессией.

«Рано или поздно другие страны, страдающие от вероломной политики Штатов, к нам присоединятся», — резюмирует политолог.

Российские власти неоднократно предупреждали: если не сдерживать американскую военную агрессию, мир погрузится в войну. А теперь мир стоит на пороге войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.