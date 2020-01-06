Милонов сравнил оправдание террористов сотрудницей «Новой газеты» с отрицанием Холокоста

Москва, 6 января. Защищая террористов в Сирии, редактор отдела спецпроектов «Новой газеты» Елена Милашина делает то же самое, что делают националисты в Германии, отрицающие Холокост. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Парламентарий полагает, что деятельность журналистки «НГ» является основанием для проведения серьезного расследования.

«В Германии же есть уголовное наказание за отрицание Холокоста — то же самое следует сделать и в отношении сотрудника «Новой газеты», — сказал он в комментарии «Ньюинформ».

По мнению Милонова, оправдывая джихадистов в Сирии, Милашина занимается пропагандой терроризма, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

Депутат считает, что с текстами редактора необходимо провести независимую лингвистическую экспертизу, которая покажет, присутствует ли в них пропаганда, и, следовательно, определит, требуется ли принимать в отношении журналистки соответствующие решения о наказании.

То, что сотрудница «Новой газеты», которая в свое время положительно оценивала заявления боевика Шамиля Басаева о теракте в Беслане, оправдывает боевиков и пытается дискредитировать усилия России в борьбе с терроризмом, установило Федеральное агентство новостей. ФАН изучил материал Милашиной «Война без гуманитарных коридоров», где журналистка анализирует возобновившуюся в ответ на действия террористов операцию Сирийской арабской армии (САА) «Рассвет в Идлибе».

По данным ФАН, на протяжении последних трех месяцев после окончания первого этапа «Рассвета в Идлибе» боевики регулярно атаковали позиции САА и мирные города, находящиеся вокруг линии соприкосновения. Главной целью джихадистов в Идлибе является Латакия, на территории которой располагается авиабаза российских ВКС «Хмеймим».

Несмотря на это, в своем материале сотрудница «Новой газеты» называет происходящее агрессией сирийских правительственных войск и их союзников против «мирных» боевиков, намеренно искажая реальность.