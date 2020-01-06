Поклонники нашли несостыковки в истории болезни Заворотнюк

Москва, 6 января. Поклонники российской актрисы Анастасии Заворотнюк нашли несостыковки в истории ее болезни на фоне публикаций в Instagram звезды.

В Instagram появилось новогоднее поздравление со словами от артистки.

«Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите», — говорится в сообщении.

При этом в фан-аккаунтах актрисы публикуются кадры только со здоровой звездой сериалая «Моя прекрасная няня». Поклонники жалуются, что до сих пор СМИ не опубликовали ни одного доказательства о болезни Заворотнюк.

«Почему до сих пор тишина?» — спрашивает в комментарии под постом одна из подписчиц. «Не хочется лезть в душу. Но и читать все, что пишут, уже сил нет. Вы дайте одно, пусть маленькое, интервью, один кто-нибудь. Чтобы мы, кто переживаем за Анастасию, не читали всякие гадости и неправду от безысходности», — написала еще одна поклонница. «А она точно болеет?» — усомнилась третья подписчица.

Поклонники просят семью Заворотнюк предоставить достоверную информацию о здоровье артистки. Они не хотят читать поздравления от ее имени.

Напомним, что информация о госпитализации «няни» появилась в октябре 2019 года. СМИ писали об опухоли головного мозга у Заворотнюк.

Семья артистки не отвечает на запросы журналистов и почти не комментирует ее болезнь. При этом журналистов, которые делают разного рода предположения о болезни Заворотнюк, родственники резко критикуют.