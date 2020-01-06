Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» в центре Москвы

Москва, 6 января. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский раздал деньги прохожим на Красной площади. Трансляция встречи политика с москвичами и гостями столицы велась на его странице в Instagram.

«Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — приговаривал Жириновский, раздавая купюры.

Кроме того, глава ЛДПР угощал гуляющих в центре Москвы чебуреками, а также дарил сувениры прохожим, передает радио Sputnik.

«Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют, у всех хорошее настроение. Так бы и весь год прошел!» — написал политик в своем Instagram-аккаунте после прогулки, опубликовав несколько фото.

Некоторые подписчики Жириновского позитивно восприняли раздачу денег на Красной площади. Также нашлись комментаторы, которые попросили оказать и им финансовую помощь.

«Так держать, дорогой наш!» — написал sam_jon2017.

«Мне так нужны деньги на мою мечту — сотовый телефон. Уважаемый Владимир Вольфович, не могли бы вы и мне добавить 1000 рублей на карту?» — попросила mari.ja8791.

Однако некоторых пользователей соцсети возмутил поступок Жириновского.

«Ни стыда, ни совести. Совсем зажрался!» — прокомментировала snezsnaya19.