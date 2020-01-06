Алжир выступил против переброски через страну турецких военных в Ливию

Алжир, 6 января. Алжир не допустит, чтобы турецкие военные перешли через территорию страны в Ливию. Об этом заявил депутат алжирского парламента и член Национального собрания Абд аль-Ваххаб Заим.

По словам депутата, Алжир не предоставит Анкаре никаких заверительных писем на любых уровнях. Абд аль-Ваххаб Заим подчеркнул, что позиция президента Алжира Абдель Маджда Теббуна не допускает предоставления турецким военным права прохода через страну в Ливию. В Алжире полагают, что именно с этим вопросом связан визит главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара направит военных в ливийскую столицу Триполи для содействия террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемому Файезом Сарраджем. Ранее Турция уже обеспечивала неофициальную поддержку так называемому ПНС Ливии, поставляя бандформированиям оружие в обход эмбарго ООН и перебрасывая в Триполи боевиков из Сирии.

Кризис в Ливии разразился в 2011 году после убийства многолетнего правителя страны Муаммара Каддафи. В 2014 году в стране прошли законные выборы, в результате которых была сформирована Палата представителей, являющаяся на данный момент единственным легитимным органом власти в Ливии. Поддерживающая Палату представителей Ливийская национальная армия (ЛНА) с 2014 года ведет в стране антитеррористическую операцию «Достоинство», возглавляемую фельдмаршалом Халифой Хафтаром. ЛНА уже очистила большую часть страны от бандформирований и намерена освободить захваченную террористами ПНС ливийскую столицу.