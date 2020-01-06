ФАН приглашает голосовать и участвовать в конкурсе «Хорошие новости России»

Продолжается уже ставший традиционным конкурс Федерального агентства новостей «Хорошие новости России». Максимальный приз за победу в основном конкурсе составляет 100 тысяч рублей.

Напомним, учрежденный ФАН конкурс «Хорошие новости России» призван поощрять журналистов из российских регионов. К участию в конкурсе приглашаются российские авторы, которые продвигают позитивную повестку и создают материалы о ярких положительных событиях в нашей стране, в первую очередь — в своем регионе.

Итоги основного конкурса, номинанты которого уже определились, будут подведены в январе 2020 года. Напомним, лауреатов и победителей первого конкурса летом прошлого года чествовали в Общественной палате РФ. Финалисты получили денежные призы, дипломы и подарки.

Члены жюри

В жюри конкурса «Хорошие новости России» входят:

— российский журналист, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич; — член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди; — главный редактор портала «Журналистская правда» Сергей Ушаков; — европейский обозреватель ФАН Владимир Тулин; — российский публицист, эксперт ФАН Евгений Бень; — обозреватель ФАН Наталья Макеева; — колумнист ФАН Роман Носиков.

Члены жюри уже отобрали по 10 претендентов на победу в каждую из пяти номинаций конкурса, результаты были объявлены в последний день ушедшего года — 31 декабря.

Номинации основного конкурса ФАН

Теперь читателям ФАН предстоит определить победителей в следующих номинациях:

Победителей выберут непосредственно читатели Федерального агентства новостей. До 20 января 2020 года на сайте ФАН проходит открытое онлайн-голосование за лучший материал, представленный в каждой из пяти номинаций. Авторы публикаций, набравшие больше всего голосов наших читателей, станут обладателями денежных призов по 100 тысяч рублей. Кроме того, одному из лауреатов будет вручен специальный приз жюри.

Приглашаем всех наших читателей проголосовать за понравившийся материал. Также приглашаем региональных журналистов принять участие в нашем конкурсе.

Приглашаем новых участников

Напомним, помимо основного конкурса «Хорошие новости России», ФАН проводит конкурс актуальных публикаций, итоги которого подводятся дважды в месяц. Победитель конкурса актуальных публикаций получает денежный приз в 30 тысяч рублей. За второе место предусмотрено 20 тысяч рублей, за третье — 10 тысяч рублей.

Задача конкурса актуальных публикаций та же, что и у основного конкурса «Хорошие новости России»: поддержать талантливых авторов из российских регионов, продвигающих конструктивную повестку. Конкурс актуальных публикаций проводится параллельно с основным конкурсом.

Условия конкурса

В конкурсе актуальных публикаций, судьями в котором также выступают читатели ФАН, принимают публикации, отобранные нашим жюри. Каждые две недели в пятницу члены жюри определяют 10 материалов, которые претендуют на награду в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». Победителей определяют читатели путем онлайн-голосования.

Желающим принять участие в этом формате конкурса «Хорошие новости России» необходимо прислать заявку, отправив ее на почту goodrussia@riafan.ru. В письме необходимо указать, что речь идет о конкурсе актуальных публикаций.

Также Федеральное агентство новостей приглашает региональных журналистов принять участие в основном конкурсе «Хорошие новости России», итоги которого подводятся дважды в год. Ознакомиться с правилами конкурса и скачать заявку можно здесь.