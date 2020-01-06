Российский МИД назвал «рецепт» спасения ядерной сделки с Ираном

Москва, 6 января. Все страны, участвующие в ядерной сделке с Ираном, должны продолжать усиленную работу по преодолению противоречий внутри соглашения, иного действенного «рецепта» для спасения договоренностей нет. Об этом заявили в российском МИД.

«Исходим из того, что сохранение всеобъемлющих договоренностей и обеспечение их устойчивой реализации должно оставаться приоритетной задачей для всех партнеров. Призываем все вовлеченные стороны руководствоваться именно этими соображениями, не создавать дополнительной напряженности и неопределенности в отношении перспектив СВПД, остающегося глобальным достоянием», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что важное значение придают готовности Ирана быстро вернуться к полному соблюдению всех требований СВПД после устранения его законных беспокойств относительно невыполнения условий ядерной сделки некоторыми участниками.

Россия, в свою очередь, сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нем целям, а также призывает всех партнеров «не сворачивать с пути», определенного планом, и создавать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло.

Кроме того, российские дипломаты подчеркнули, что Иран не виновен в подрыве договоренностей. Начало формированию кризиса вокруг СВПД в 2018 году положили США, которые в одностороннем порядке разорвали соглашение.

Напомним, 5 января Тегеран объявил о полном выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году между иранскими властями и шестью государствами-посредниками. Такое решение власти Ирана приняли после убийства генерала Касема Сулеймани. При этом государство намерено продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).