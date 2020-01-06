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Народ Ливии объединяется против турецкой агрессии

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Народ Ливии объединяется против турецкой агрессииЛивийцы выступили против турецкого вторжения. Вмешательство осудили общины, племена и обычные граждане. Население начало массово записываться добровольцами в армию, чтобы противостоять интервенции.

С начала декабря Турция ввела своих военных в Ливию для поддержки боевиков, которые защищают террористический режим нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Это вызвало категорический протест у местного населения. Во многих городах страны прокатилась волна сопротивления против введения турецких войск, сообщает LibyasChannel. Также информация об этом распространяется через социальные сети.

По данным издания, демонстрации прошли в городах Зинтан, Мисурата, Себха, Дерн, Аль-Байда, Галло-Тиба и ряде других населенных пунктов. В том числе митинг прошел в Триполи, который контролируют бандформирования так называемого ПНС, и люди выходили на акцию под угрозой смерти. Жители этих муниципальных образований во время протестных настроений отметили, что они не допустят турецкого вторжения, а решение Анкары было принято с рядом грубых нарушений. Отметим, что триполитанское правительство единолично решило привлечь военных Турции, не спрашивая об этом местных жителей.

С обращением выступило одно из влиятельнейших племен в Ливии варфалла, а также племена Дарса, аль-Джавази, Аяны, Амслатата, аль-Хасавнех, Асба и многие другие. Все они объединились, чтобы вместе бороться против турецкой агрессии. В частности, в городе Аль-Байде видные лидеры общественного мнения, главы племен, шейхи и простые граждане выразили свою готовность поддержать Ливийскую национальную армию (ЛНА), чтобы дать отпор Турции. В связи с этим молодежь начала записываться в армию в качестве добровольцев.

Также, согласно заявлению общин, которое публикует СМИ, после антитурецкой демонстрации люди потребовали, чтобы легитимный орган страны Палата представителей провел экстренное заседание для обсуждения последствий действий турецкого парламента, а также отозвать поддержку ПНС. Вместе с тем демонстранты обратились к спикеру Палаты представителей Агиле Салеху, а также ко всем племенами Ливии с призывом поддержать ЛНА в борьбе с заговором нелегитимного ПНС и Турции. Таким образом, те граждане, которые надеялись, что они смогут избежать противостояния с террористами, после объявления Анкары о вводе войск приняли решение встать на защиту родины.

Как отмечает LibyasChannel, люди выступают против главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. В частности, они категорически отвергают договоренность с Турцией и называют его оглашением позора и предательства, позволившего вернуть в страну османский колониализм.

При этом демонстрации проходят с риском для их участников. В Триполи для предотвращения антитурецких акций в город вышли бандформирования, принадлежащие к МВД ПНС Ливии. Однако, несмотря на все попытки предотвратить сборы, люди все равно выходят, чтобы озвучить свою позицию по отношению к турецкой агрессии.

Напомним, что парламент Турции в прошедший четверг, 2 января, утвердил отправку своих военных на помощь боевикам, поддерживаемым Правительством национального согласия. Вместе с тем в Ливии с 2014 года силами фельдмаршала Халифы Хафтара ЛНА проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Цель кампании – освобождение страны от находящихся бандформирований.

Турция давно поддерживает нелегитимное ПНС. Помощь оказывается в виде поставок военной техники и вооружения, а также живой силой. Анкара пересылает в Ливию террористов из сирийской провинции Идлиб. Боевики стали бежать оттуда после успешных операций Сирийской Арабской Армии, которая с августа прошлого года начала освобождать контролируемые террористами территории.

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