Народ Ливии объединяется против турецкой агрессии

Ливийцы выступили против турецкого вторжения. Вмешательство осудили общины, племена и обычные граждане. Население начало массово записываться добровольцами в армию, чтобы противостоять интервенции.

С начала декабря Турция ввела своих военных в Ливию для поддержки боевиков, которые защищают террористический режим нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Это вызвало категорический протест у местного населения. Во многих городах страны прокатилась волна сопротивления против введения турецких войск, сообщает LibyasChannel. Также информация об этом распространяется через социальные сети.

مظاهرات حاشدة في قصر بن غشير وذلك تنديدا بالتدخل التركي وتوقيع اتفاقية الخزي والعار#قناة_ليبيا_الحدث#ليبيا_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/EsSh0PVe37 — قناة ليبيا الحدث (@libyaalhadathtv) January 5, 2020

По данным издания, демонстрации прошли в городах Зинтан, Мисурата, Себха, Дерн, Аль-Байда, Галло-Тиба и ряде других населенных пунктов. В том числе митинг прошел в Триполи, который контролируют бандформирования так называемого ПНС, и люди выходили на акцию под угрозой смерти. Жители этих муниципальных образований во время протестных настроений отметили, что они не допустят турецкого вторжения, а решение Анкары было принято с рядом грубых нарушений. Отметим, что триполитанское правительство единолично решило привлечь военных Турции, не спрашивая об этом местных жителей.

С обращением выступило одно из влиятельнейших племен в Ливии варфалла, а также племена Дарса, аль-Джавази, Аяны, Амслатата, аль-Хасавнех, Асба и многие другие. Все они объединились, чтобы вместе бороться против турецкой агрессии. В частности, в городе Аль-Байде видные лидеры общественного мнения, главы племен, шейхи и простые граждане выразили свою готовность поддержать Ливийскую национальную армию (ЛНА), чтобы дать отпор Турции. В связи с этим молодежь начала записываться в армию в качестве добровольцев.

Также, согласно заявлению общин, которое публикует СМИ, после антитурецкой демонстрации люди потребовали, чтобы легитимный орган страны Палата представителей провел экстренное заседание для обсуждения последствий действий турецкого парламента, а также отозвать поддержку ПНС. Вместе с тем демонстранты обратились к спикеру Палаты представителей Агиле Салеху, а также ко всем племенами Ливии с призывом поддержать ЛНА в борьбе с заговором нелегитимного ПНС и Турции. Таким образом, те граждане, которые надеялись, что они смогут избежать противостояния с террористами, после объявления Анкары о вводе войск приняли решение встать на защиту родины.

Как отмечает LibyasChannel, люди выступают против главы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа. В частности, они категорически отвергают договоренность с Турцией и называют его оглашением позора и предательства, позволившего вернуть в страну османский колониализм.

При этом демонстрации проходят с риском для их участников. В Триполи для предотвращения антитурецких акций в город вышли бандформирования, принадлежащие к МВД ПНС Ливии. Однако, несмотря на все попытки предотвратить сборы, люди все равно выходят, чтобы озвучить свою позицию по отношению к турецкой агрессии.

Напомним, что парламент Турции в прошедший четверг, 2 января, утвердил отправку своих военных на помощь боевикам, поддерживаемым Правительством национального согласия. Вместе с тем в Ливии с 2014 года силами фельдмаршала Халифы Хафтара ЛНА проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Цель кампании – освобождение страны от находящихся бандформирований.

Турция давно поддерживает нелегитимное ПНС. Помощь оказывается в виде поставок военной техники и вооружения, а также живой силой. Анкара пересылает в Ливию террористов из сирийской провинции Идлиб. Боевики стали бежать оттуда после успешных операций Сирийской Арабской Армии, которая с августа прошлого года начала освобождать контролируемые террористами территории.