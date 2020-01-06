Издательства назвали книги-бестселлеры 2019 года

Москва, 6 января. Детективные романы «Нож» Ю Несбе, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта стали самыми продаваемыми книгами в 2019 году.

В тройку бестселлеров также вошел мелодраматический роман «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса. По словам главы Роспечати Михаила Сеславинского, в первом полугодии в России издали более 54,8 тыс. книг и брошюр тиражом более 194 млн экземпляров.

Этот показатель на 10% ниже по сравнению с 2018 годом. Как сообщили в издательстве «Эксмо-АСТ», читателям понравился триллер греческого писателя Алекса Махаэлидеса «Безмолвный пациент». Книга была продана тиражом 89 тыс. экземпляров.

Роман Дины Рубиной «Белые лошади» был очень быстро раскуплен, в России его приобрели 88 тысяч раз. Еще одну книгу — «Ангельский рожок» купили 57 тысяч раз.

Издательская группа «Азбука-Аттикус» сообщила, что в 2019 году самым продаваемым романом среди иностранных авторов стала книга норвежского пистеля Ю Несбе «Нож», которая повествует расследованиях детектива Харри Холе. Роман купили более 69 тысяч раз.

Как отмечают РИА Новости, создательница мира Гарри Поттера — Джоан Роулинг, которая сейчас пишет под псевдонимом «Роберт Гэлбрейт», тоже вошла в топ-лист. Она написала детектив «Смертельная белизна». Ранее под этим псевдонимом уже выходили в свет успешные романы писательницы.

Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал список самых высокооплачивых писателей 2019 года. На первой строчке оказалась Джоан Роулинг. На втором месте — американский писатель Джеймс Паттерсон, замыкает тройку супруга бывшего президента США Мишель Обама.