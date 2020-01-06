Турецкое вмешательство заставило мир вспомнить о нелегитимности ПНС Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, договорившись с террористами из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии о посылке им в помощь турецких военных, заставил Европу и весь мир говорить о нелегитимности ПНС, поскольку незаконное решение Анкары является прямым нарушением резолюции ООН о невмешательстве в ливийский кризис, заявляют специалисты по региону.

Ранее стало известно, что Эрдоган направил турецких военных в Ливию, чтобы помочь ПНС. Президент Турции заявил, что турецкие военнослужащие будут заниматься координацией деятельности ПНС Ливии, которое, по версии Анкары, является «законным».

«Наша цель — поддержать законное правительство», — заявил Эрдоган в эфире CNN Turk в связи с отправкой турецких военнослужащих в Ливию.

То, что Анкара ответила на призыв террористов ПНС согласием, еще раз подчеркнуло незаконность действий полностью нелегитимного, согласно Схиратскому договору (см. расследование ФАН), так называемого Правительства национального согласия Ливии, которое засело в столице страны Триполи. С осуждением действий Турции уже выступила Саудовская Аравия, которая указала Анкаре, что незаконное решение об отправке турецких военных является прямым нарушением резолюции ООН по Ливии от 2016 года.

Открытое вмешательство Турции в ситуацию в Ливии на стороне ПНС является прямым нарушением соответствующей резолюции ООН, отмечает в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт Борис Рожин.

«ПНС утверждает, что [ведущий антитеррористическую операцию командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа] Хафтар якобы получает оружие из-за рубежа. На этом основании ПНС Ливии, соответственно, считает себя освобожденным от требований резолюции ООН, — отметил Рожин. — Поэтому ПНС открыто вовлекает Турцию в войну на своей стороне, при этом рассчитывая обеспечить Анкаре некую «правовую защиту» в ООН».

По словам Рожина, ПНС и Турция не только идут по пути нарушения резолюции ООН, они также не оставляют попыток фактически легализовать прямое иностранное вмешательство в ситуацию в Ливии.

«Турция первой объявила о своем военном вмешательстве в Ливии, поэтому ПНС через структуры ООН будет всячески пытаться легализировать это решение для внешних наблюдателей. Хотя де-факто Турция давно участвует в этом конфликте», — отмечает Рожин.

Действительно, Турция фактически в открытую в течение длительного времени поставляет террористам ПНС оружие, в Триполи находятся турецкие военные советники, представители спецслужб и так далее.

«Сейчас просто делается попытка легализовать то, что происходит уже давно, — отмечает собеседник ФАН. — Теперь нужно ждать, что ООН это осудит, хотя, боюсь, это ни на что не повлияет. А вот решение Турции теоретически может повлиять на ситуацию в районе Триполи. Все зависит от того, насколько оперативно Турция сможет перебросить туда свои силы, и как сильно это сможет изменить баланс сил в районе Триполи».

Ранее террористы из ПНС Ливии официально запросили военную помощь у Турции, чтобы попытаться сорвать антитеррористическую операцию, которую проводит командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар. В настоящее время силы Хафтара находятся в районе столицы страны Триполи и продолжают продвигаться к центру города. Незаконное решение Турции послать войска в помощь ПНС Ливии делает эту структуру полностью нелегитимной в связи с нарушением резолюции ООН.

Напомним, после организованного Западом в 2011 году свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи страна оказалась в тяжелейшем кризисе. Легитимную власть в Ливии представляет избранный народом парламент (Палата представителей Ливии, находящаяся в городе Тобрук на востоке страны). В ответ на решение Эрдогана Палата представителей единодушно проголосовала за разрыв дипломатических отношений между Ливией и Турцией.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, засевшее в Триполи, не является легитимным — оно признано всего несколькими странами, входящими в ООН. По сути, ПНС Ливии, возглавляемое неоднократно уличенным в коррупции и связях с террористами Файезом Сарраджем, — это структура, являющаяся политической надстройкой над несколькими десятками вооруженных группировок, тесно связанных с запрещенными в РФ террористическими организациями «Исламское государство1 (ИГ1, ИГИЛ1), «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

Помимо прямой террористической деятельности, члены ПНС причастны к многочисленным уголовным преступлениям, о чем хорошо известно ООН. Это пытки, похищения, торговля людьми, незаконное лишение свободы и так далее. Структуры, входящие в так называемое МВД ПНС, держат в заложниках в нечеловеческих условиях двух российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНС).

Россия многократно выступала за строгое соблюдение резолюций ООН по Ливии от 2011 и 2016 годов, за прекращение боевых действий и возобновление диалога.

1 Организация запрещена на территории РФ.