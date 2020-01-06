Шойгу обсудил с главой генштаба ВС Ирана стабилизацию обстановки после гибели Сулеймани

Москва, 6 января. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с начальником генштаба ВС Ирана Мохаммадом Багери шаги по недопущению эскалации в Сирии и на Ближнем Востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Представители двух стран провели телефонные переговоры.

«В ходе беседы военачальники обсудили практические шаги по недопущению эскалации обстановки в Сирийской Арабской Республике и Ближневосточном регионе в связи с убийством под Багдадом командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани», — уточнили в ведомстве.

Напомним, генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада от авиаудара США. Приказ об уничтожении иранского военного был отдан главой Белого дома Дональдом Трампом.

После произошедшего Тегеран заявил, что жестко отомстит Америке за гибель командующего. В российском военном ведомстве убийство Сулеймани назвали недальновидным шагом США и подчеркнули, что оно приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке.