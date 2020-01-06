Шойгу обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой национальной разведки Турции

Москва, 6 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с директором национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом вечером 5 января. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также возможные совместные действия по снижению напряженности и разрешению кризисных ситуаций в регионе», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар в районе аэропорта в Багдаде по автомобильной колонне, убив командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) иранского генерала Касема Сулеймани. Распоряжение об атаке отдал лично президент США Дональд Трамп.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ответ Трамп пригрозил Тегерану ударами по 52 иранским объектам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал убийство Сулеймани грубым нарушением международного права. Действия США осудили и китайские власти, назвав ракетный удар американцев «военной авантюрой».