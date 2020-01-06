Лиза Галкина признала звездных родителей «хорошей парочкой»

Москва, 6 января. Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева — «хорошая парочка». Об этом заявила дочь звездной пары Лиза Галкина.

Шестилетняя девочка выступила дома в роли телевизионного диктора. Она встала в кухонный шкаф со стеклянными дверцами и изобразила ведущую. Видео с юной звездой опубликовал в своем Instagram Максим Галкин.

«Максим и Алла — это хорошая парочка! Алла была в нашем настоящем концерте. Максим Галкин — это для нас очень хорошая новость», — признала девочка.

Во время речи Лизы в кадре периодически появляется ее родной брат Гарри. Сначала он призывает зрителей отмечать запись «лайками», но потом, понимая, что монолог «ведущей» не несет смысла, заявляет, что сестра «не знает, что говорит».

Галкин-старший в подписи к публикации высказывание сына поддержал.

«Гарик прав, что Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», — отметил шоумен.

Подписчики шоумена отметили артистичность девочки и восхитились тем, как она в своем возрасте смогла придумать такой текст.

Лиза и Гарри Галкины — двойняшки, рожденные паре знаменитостей от суррогатной матери. Телеведущий регулярно публикует в соцсети видео о домашней жизни, нередко героями в них становятся дети. Ранее Галкин выложил ролик, в котором юная Лиза демонстрирует ему свой необычный наряд и выносит «модный приговор» за тапки с носками, напоминает «Утро.ру».

В преддверии Нового года артист показал подписчикам, как рабочие устанавливают «супер-елку» на территории его участка в деревне Грязь. Посадку дерева он назвал войсковой операцией и заявил, что не мог не поделиться записью процесса с поклонниками.