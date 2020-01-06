Экс-депутат Рады Герман предсказала «кровавую резню» на Украине из-за продажи земли

Киев, 6 января. Продажа украинской земли зарубежным корпорациям может спровоцировать в стране «кровавые народные восстания» против новой власти. Об этом в эфире телеканала «112» заявила бывший депутат украинской Рады и бывшая пресс-секретарь четвертого президента страны Виктора Януковича Анна Герман.

Экс-соратница Януковича указала на то, что Украину никто не пустит в Европейский союз и НАТО, поскольку никто не хочет помочь стране.

«А что мы имеем? Продаем украинский лес, продаем украинскую землю. Мы уже с вами говорили, что сегодня 10% украинского чернозема пребывает в частных руках с иностранным капиталом», — пояснила Герман.

Она выразила уверенность в том, что новая власть может продать Украину, если все земли купят люди с большими деньгами.

«Я думаю, что за землю будут бить, и будут бить сильно, если у народа захотят эту землю забрать… Это закончится кровавой резней. Я не советую с этим шутить», — предсказала экс-депутат.

Напомним, ранее большинство в украинском парламенте проголосовало за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного значения. Запрет действовал в течение почти 20 лет. Согласно проекту собственниками украинских территорий могут стать только физические и юридические лица с Украины, муниципалитеты и государство. При этом иностранные граждане и лица без гражданства будут должны продать свои участки в течение 12 месяцев. Планируется, что принадлежащие государству и муниципалитетам земли будут реализованы в ходе торгов. Документ закрепляет преимущественное право арендаторов на выкуп участков. Кроме того, будет введен временный мораторий на приобретение земель с иностранным капиталом до 1 января 2024 года.