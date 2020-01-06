Турция впервые официально направила военных в поддержку террористического ПНС Ливии

Триполи, 6 января. Турецкие военные впервые официально прибыли в Триполи, чтобы оказать поддержку террористическому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Анкара направила в ливийскую столицу 35 солдат.

Военные из Турции прибыли в Триполи 5 января. Они заступили на службу не только в столице Ливии, но и в городе Мисурата, который также находится под контролем террористов ПНС.

Отметим, что ранее Турция уже оказывала неофициальную поддержку бандформированиям, захватившим Триполи. Так, Анкара помогала перебрасывать в Ливию боевиков из Сирии. Как сообщили ливийские СМИ, сирийские наемники терроризируют жителей Триполи и не дают им входить в собственные дома. Кроме того, ранее Федеральное агентство новостей установило, что Турция поддерживает террористическое ПНС Ливии, обеспечивая бандитов оружием в обход эмбарго ООН.

Напомним, Ливия оказалась в кризисной ситуации после свержения многолетнего правителя страны Муаммара Каддафи, который был убит в 2011 году при пособничестве США. На данный момент единственным легитимным правительственным органом Ливии является базирующаяся на востоке страны Палата представителей, возглавляемая Агилой Салехом.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в стране контртеррористическую операцию «Достоинство». Цель ЛНА — освободить Триполи и близлежащие территории от бандформирований так называемого ПНС Ливии, главарем которого является Файез Саррадж.