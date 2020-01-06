Москва, 6 января. Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом), созданный скандальным блогером Алексеем Навальным, действует в «фарватере политики Запада», поскольку отрабатывает деньги иностранных спонсоров. Таким мнением поделился политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

Эксперт подчеркнул, что основным источником дохода ФБК являются вовсе не пожертвования, как утверждает Навальный, а иностранные средства и иностранные гранты.

«Конечно, у ФБК несколько способов существования. Это и пожертвования, и конференции, и иная деятельность — с помощью этого можно собрать крошечные суммы, не миллионы. Основной бюджет этой организации делают западные покровители, потому что фонд работает в фарватере политики Запада. Эта организация, как я замечал, оскверняет интересы России и придумывает истории, связанные с дискредитацией правоохранительной системы», — сказал Самонкин.

Отрабатывая деньги западных спонсоров, ФБК штампует свои так называемые «расследования». По словам Самонкина, у него есть знакомые в правоохранительной системе, которые утверждают, что информацию, излагаемую в «расследованиях» Навального и его фонда, никак нельзя подтвердить юридически, пишет Nation News.

Отметим, что собранные в соцсетях пожертвования скандальный блогер и его соратники предпочитают тратить на отдых за границей. Так, Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь обычно встречали Новый год в других странах. На этот раз, однако, скандальному блогеру и его подруге пришлось отмечать праздник на родине, поскольку за 2019 год они успели обрасти миллионными долгами за организацию незаконных митингов в Москве и причиненный в связи с этим ущерб.

Однако Навальный все же нашел способ потратить пожертвования поклонников. На праздниках он сходил с семьей в ресторан, чем вызвал возмущение пользователей соцсетей, которые не поняли, откуда у имеющего кучу долгов блогера деньги на шикарный ужин.