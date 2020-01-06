Ирак приступил к подготовке вывода американских войск из страны

Багдад, 6 января. Иракские власти приступили к подготовке механизма по выводу американских войск из страны. Об этом сообщил в понедельник представитель главнокомандующего армии Ирака Абдель Керим Халф.

По его словам, деятельность международной коалиции по главе с Вашингтоном в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками солдат, а военный контингент покинет Ирак.

«Последние американские удары — глупость, в отношении которой невозможно молчать», — подчеркнул Халф, чье выступление транслировал телевизионный канал Al Jazeera.

Он обратил внимание на то, что «иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им перемещаться куда бы то ни было», передает телеканал «360».

Напомним, Пентагон 29 декабря нанес удар по объектам шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирийской Арабской Республике. В военном ведомстве США пояснили, что это ответ на атаки движения на иракскую базу, расположенную возле Киркука, где погиб гражданин США. После этого шииты стали штурмовать американское посольство в Ираке, в ответ американцы провели спецоперацию, в ходе которой убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал, что отомстит за убийство Сулеймани. Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем назвал атаку проявлением терроризма со стороны США.