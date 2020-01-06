Сирия, 6 января. Провокации курдских боевиков в Ракке. Подкрепление сирийской армии прибыло в Алеппо, где в скором времени будет открыт второй фронт противостояния альянсу «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели работы по разминированию в Алеппо, обменялись ударами с джихадистами, нанесли удары по путям снабжения радикалов «Тахрир аш-Шам».

Армия Турции и союзные силы: обстреляли курдских радикалов в ответ на попытку пробраться за линии обороны в районе Айн-Иссы на севере Ракки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение на подразделение сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, подозревается в нападении на штаб SDF.

Курдские вооруженные формирования: совершили попытку нападения на отряды протурецких сил на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели очередной этап работ по разминированию в районе города Алеппо Рамуса, как сообщает сирийское новостное агентство SANA. Саперы прочесали район с металлоискателями и проверили подвалы жилых домов – в период оккупации именно их джихадисты «Ан-Нусры» использовали как склады для взрывчатых веществ и боеприпасов. Часть из них боевики намеренно минировали перед тем как покинуть город и передать его сирийской армии.

Подразделения САА продолжает наносить удары по опорным пунктам и путям снабжения радикалов в районе участка трассы М-5, которая связывает провинции Алеппо и Идлиб. Как сообщает медиаресурс Al Masdar, сирийская армия также направила подкрепление в район поселения Серакиб. В окрестностях поселка неоднократно происходили боестолкновения между отрядами САА и джихадистов «Тахрир аш-Шам». По данным источника конвой подкрепления включал в себя несколько танков и бронированных автомобилей. Ожидается, что предстоящее наступление САА в Алеппо будет нацелено на два фронта: западная окраина столицы провинции города Алеппо и южные районы на границе Идлиба.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» совершили нападение на позиции сирийской армии в районе поселение Харабейш к югу от столицы провинции города Дейр-эз-Зор, как передает агентство Step News. Пока информации о потерях ни с одной стороны не поступало.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе поселка Хавиджа террористы ИГИЛ столкнулись с отрядом боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), которые проводили патрулирование. Источник сообщает, что между сторонами завязалась перестрелка, однако никто не пострадал.

SOHR также передает сообщение от местных жителей поселка Аль-Афих, где неизвестные обстреляли груз нефтяных цистерн, которые боевики SDF готовили к погрузке. Начавшийся пожар был потушен, боевики SDF открыли ответный огонь по нападающим, но им удалось скрыться. Курды подозревают, что за нападением тоже стоят террористы ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии обстреливают из реактивных систем залпового огня местам скопления джихадистов и опорные пункты «Тахрир аш-Шам» в районе города Маарет-ан-Нуман, как сообщает новостное агентство Baladi News. Данный обстрел является ответов на серию провокацию со стороны радикалов в районе города Ат-Тах, где были обстреляны линии обороны САА.

Согласно информационному бюллетеню Центра примирение враждующих сторон ЦПВС МО РФ, в рамках работы российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с фактами нарушения режима прекращения боевых действий, за прошедшие сутки российской стороной было зафиксировано 22 факта открытия огня. Девять и семь случаев приходится на Алеппо и Латакию, пять случаев зафиксированы в Идлибе после незначительного затишья на южном фронте.

Провинция Ракка

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), подразделения протурецких сил в районе поселка Хирбет-Карам пресекли попытку курдских радикалов «Демократических сил Сирии» проникнуть за их линии обороны и далее в город Айн-Исса и открыли по радикалам огонь из тяжёлой артиллерии. Под ударом также оказались пути снабжения SDF на международной трассе М4 — Алеппо-Хасака. Обстрелы проводились под прикрытием беспилотника ВВС Турции.

Неизвестные забросали ручными гранатами штаб «Демократических сил» в районе поселка Буасси к западу от города Ракка, как передает новостной портал Alk Habour.

1 Организация запрещена на территории РФ.