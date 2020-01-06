WP рассказала, что главным сторонником убийства Сулеймани в США был Помпео

Вашингтон, 6 января. Ключевым сторонником убийства иранского генерала Касема Сулеймани в администрации США был госсекретарь Майк Помпео, который в течение нескольких месяцев уговаривал президента страны Дональда Трампа устранить главу элитного подразделения. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

По информации издания, Трамп и Пентагон долгое время не соглашались проводить операцию по ликвидации генерала. Военные были против увеличения давления на Тегеран, поскольку это требовало переброски значительных сил на Ближний Восток, в то время как в оборонном ведомстве планировали сосредоточиться на усилении позиций в Восточной Азии.

Решение об операции было пересмотрено 27 декабря, когда во время ракетной атаки на военную базу США вблизи от иракского города Киркук один американец погиб и несколько пострадали.

Через два дня Помпео вместе с министром обороны США Марком Эспером и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли отправились к Трампу, чтобы предложить варианты ракетного удара. WP подчеркивает, что на принятое решение повлияла совместная работа Помпео и Эспера.

Газета также отмечает, что решение главы Белого дома нацелиться на Сулеймани стало неожиданностью и шоком для ряда официальных лиц, которые знали о давних опасениях Пентагона по поводу эскалации конфликта и нежелании Трампа использовать против Ирана военную силу.

Как пишет WP, после убийства иранского генерала Помпео поспешил заручиться поддержкой европейских стран. Источник издания добавил, что американский госсекретарь может использовать ликвидацию Сулеймани и свою антииранскую позицию, чтобы обеспечить себе поддержку израильского лобби.

Напомним, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР — элитные части иранской армии) генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в аэропорту Багдада при налете авиации США. О ликвидации военного лично распорядился Трамп.

После случившегося Иран заявил, что жестко отомстит США за гибель командующего.