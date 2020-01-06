Футболист Тарасов объяснил, почему поздравил проигравших Канаде российских хоккеистов

Москва, 6 января. Известный российский футболист Дмитрий Тарасов объяснил, почему поздравил с победой проигравшую Канаде молодежную хоккейную сборную России. По его словам, это получилось на спор.

Тарасов рассказал, что в его семье разбираются в хоккее. Он заявил, что следил за развитием событий с помощью приложения MyScore, параллельно играя в настольную игру с гостями.

А в это время матч сборных России и Канады показывали по Первому каналу и по «Матч ТВ». Тарасов добавил, что его гости активно обсуждали, почему матч показывают сразу по двум каналам.

«После чего, когда я проиграл, они говорят, давай поржем, выложи типа «красавцы парни, с победой» и удалишь сразу. Потом я удалил, сразу выложил, что проиграл в игру», — сказал футболист, его слова передает «360».

Тарасов заявил, что не хотел обижать россиян, но его вынудили опубликовать пост.

Напомним, что многие болельщики не сразу разобрались, что на канале «Матч ТВ» передают финал 2011 года. Встреча в Остраве закончилась со счетом 4:3 в пользу Канады.