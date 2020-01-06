Данилин уверен, что Навальный и его соратники злоупотребляют гуманностью властей

Москва, 6 января. Необходимо ужесточить российское законодательство, касающееся действий провокаторов на незаконных сходках и митингах. Таким мнением поделился член Общественной палаты (ОП) российской столицы, директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По мнению Данилина, российские власти должны применять дополнительные законодательные меры по наказанию тех, кто совершает неправомерные действия на митингах.

Ситуация с несогласованными митингами, переросшими в массовые беспорядки, вновь появилась в информационном пространстве на фоне непрекращающихся протестов в Париже. Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудники французской полиции применили слезоточивый газ для разгона протестующих против пенсионной реформы в Пятой республике.

Стоит отметить, что ничего подобного в ходе массовых беспорядков в Москве минувшим летом не наблюдалось. Московская полиция демонстрировала терпение и сдержанность, задерживая только самых прожженных провокаторов, чьи действия угрожали порядку и жизни горожан.

Данилин уверен, что российское законодательство достаточно либерально в этом плане, если сравнивать с идентичными законами в Западной Европе, сообщает «Инфореактор».

«За применение насилия на мероприятиях подобного рода у нас тоже все как-то более гуманно», — подчеркнул политолог.

Он также обратил внимание на опального блогера Алексея Навального, единомышленники которого стали зачинщиками массовых беспорядков. По его словам, Навальный и его соратники «пользуются гуманностью и человечностью властей».

«Учитывая, что люди, подобные Навальному, решили, что им море по колено и им за это ничего не будет, то я считаю, что необходимо принять дополнительные меры по защите демократии», — подытожил Данилин.

Напомним, несанкционированные акции устроили летом в Москве в преддверии выборов в Московскую городскую думу сторонники Навального. После того, как их не допустили до выборов в столичный парламент по причине превышения порога брака в собранных за них подписях, так называемые оппозиционеры решили митингами попытаться надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки, нападали с перцовыми баллончиками. Всего силовики в течение нескольких акций задержали примерно 1,7 тысячи провокаторов. Следствие возбудило уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.