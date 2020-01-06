Глава украинской общины Крыма раскритиковала идею памятника Бандере на границе с РФ

Симферополь, 6 января. Идея мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива установить рядом с границей России памятник лидеру украинских националистов Степану Бандере — «циничная глупость». Об этом заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

«Циничная глупость в городе, где нет дорог, работы, люди уезжают на заработок за границу, ставить памятники преступникам, которые наоборот разрывают украинское общество. Президент Украины [Владимир] Зеленский говорит о единении, но на Украине его никто не слышит, а националисты слова президента вообще не берут в расчет, а просто игнорируют», — раскритиковала она инициативу украинской стороны.

По мнению Гридчиной, проблема Украины заключается в том, что в ней «каждый заштатный мэр считает себя атаманом». Гридчина убеждена, что страна, в которой вместо социально важных учреждений ставят памятники убийцам, не может жить хорошо.

Ранее, комментируя идею о постановке монумента, депутат Госдумы России Наталья Поклонская сравнила связанные с Бандерой идеи националистов с болезнью, которую давно необходимо внести в медицинские справочники по психиатрии. Она подчеркнула, что, несмотря на идеи чиновников-националистов, люди на Украине знают правду и ненавидят «бандеровскую шваль».

Глава Ивано-Франковска на своей странице в Facebook ранее сообщил, что в украинском городе Конотоп, в 40 километрах от границы с Россией, планируется установить памятник Степану Бандере — лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов​​​, напоминает «Ридус». Марцинкив заявил, что инициативу о самом восточном монументе «герою» Украины поддержал конотопский мэр.