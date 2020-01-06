Главы генштабов стран НАТО рассмотрят ситуацию в Ираке на встрече 14 января

Брюссель, 6 января. Начальники генеральных штабов стран НАТО обсудят ситуацию в Ираке, обострившуюся после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани, на плановой встрече, которая состоится в Брюсселе 14 января. Об этом рассказал дипломатический источник в представительстве одной из европейских стран при Североатлантическом альянсе.

«Будет рассмотрен вопрос о будущем нашей тренировочной миссии в Ираке (NМI. — Прим. ФАН). Эта тема также станет одной из основных на встречах в двустороннем формате между участниками заседания», — сообщил он.

Помимо ситуации в Ираке, главы генштабов рассмотрят отношения США и Ирана. При этом на данный момент в официально опубликованной НАТО программе заседания военного комитета речи об обострении ситуации в Ираке не идет. Однако в документе упоминаются сдерживание России в европейском регионе, военные операции НАТО в Афганистане и Косово, а также анализ военных мер, которые позволят реализовать решения саммита Североатлантического альянса, состоявшегося в декабре 2019 года в Лондоне. Впервые представители стран НАТО обменяются мнениями по ситуации в Ираке после убийства Сулеймани на экстренном заседании Североатлантического совета, которое состоится во второй половине дня 6 января в Брюсселе.

Напомним, в ночь на 3 января Минобороны США нанесло ракетный удар в районе аэропорта в Багдаде. Жертвой атаки, проведенной по распоряжению американского лидера Дональда Трампа, стал командующий Корпусом стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ответ Трамп заявил, что Вашингтон нанесет удары по 52 целям в Иране в случае атаки на американские объекты.