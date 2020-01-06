США могут втянуть Украину в «заварушку» на Ближнем Востоке

Киев, 6 января. Американские власти могут использовать Украину в виде логистической площадки для переброски или эвакуации грузов и военных сил в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в эфире YouTube-канала PolitWera заявил журналист Юрий Кот.

По его словам, заявление Вашингтона о возможном ударе по 52 объектам Ирана звучит не просто так, поскольку Штаты заблаговременно готовились к эскалации ситуации в регионе.

«Украина прямо или косвенно тоже будет задействована как некая точка влияния, начиная от логистических возможностей Украины — не аэродром, а площадка подскока для перемещения тех или иных грузов и подразделений», — выразил уверенность Кот.

По мнению журналиста, если начнется «заварушка» на Ближнем Востоке, Киев так или иначе будет в эти разборки втянут. Кот обратил внимание на то, что киевские политические деятели умудрялись всем своим существом доказать, что Украина «способна вляпаться в самый худший сценарий из всех возможных вариантов».

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшилась после того, как 3 января Пентагон сообщил о специальной операции, в ходе которой в районе багдадского аэропорта был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Ракетный удар по автомобильной колонне, в которой находился военачальник, был нанесен по распоряжению американского президента Дональда Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военных, находящихся на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал, что отомстит за убийство Сулеймани. Руководитель дипломатического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал нападение проявлением терроризма со стороны США.