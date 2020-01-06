Депутат Госдумы Федоров отреагировал на поддержку «Новой газетой» террористов в Сирии

Либеральное издание «Новая газета» продолжает всеми силами оправдывать терроризм, одновременно пытаясь дискредитировать помощь, которую Российская Федерация оказывает законному правительству Сирийской Арабской Республики в борьбе с такими террористическими организациями, как «Исламское государство1 (ИГ1, ИГИЛ1) и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе группировки запрещены в РФ).

Дискредитацию антитеррористической борьбы в Сирии издание ведет, в том числе, при помощи фейковых «оппозиционных активистов». Деньги на пособничество терроризму «Новой газете» дает (напрямую либо через подконтрольные фонды) олигарх Михаил Ходорковский, обвиненный в России в тяжких преступлениях. По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, это говорит, что фактически на руках авторов издания кровь жертв терроризма, и это уже за гранью понимания.

Информаторы и лжесвидетельства

Разоблачению очередных фейков «Новой газеты» из статьи Елены Милашиной «Война без гуманитарных коридоров» посвящено расследование Федерального агентства новостей. Вторая глава материала ФАН посвящена тем самым фейковым «сирийским активистам», на лжесвидетельствах которых строится материал «Новой газеты».

Одна из информаторов «Новой газеты» заявлена как «сирийская гражданская активистка» Хунада аль-Харири, якобы обладающая статистической информацией о событиях в провинции Идлиб в Сирии. Однако, как показано в расследовании ФАН, как эксперт аль-Харири практически никому не известна, она участвует в основном в мероприятиях, в которых также заявлена автор «Новой газеты» Елена Милашина.

Хунада аль-Харири, упомянутая в статье Милашиной в качестве «эксперта», имеет связи с нидерландской арабисткой, журналисткой и политиком Петрой Штинен. Штинен известна как политик левых взглядов, она активно защищает сирийских беженцев, а также в своих статьях и книгах продвигает идеи так называемой «Арабской весны». Оно из произведений Штинен на эту тему относится к 2008 году, когда она была действующим дипломатом. Книга носит название «Мечтая об арабской весне. Голландский дипломат на Ближнем Востоке».

Отметим, массовые выступления в странах Ближнего Востока и Северной Африки, впоследствии получившие название «Арабская весна», произошли в 2011 году — то есть через три года после публикации книги Штитен. По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, этот факт является косвенным доказательством, что события «Арабской весны» заранее были проплачены и информационно организованы «интересантами» на Западе.

Беспринципность до крови доведет

Именно события «Арабской весны», спровоцированной Западом, привели к расцвету «Исламского государства» в Сирии, что явилось основной причиной массовых жертв среди мирного населения этой страны, напомнил Евгений Федоров. Тот факт, что «Новая газета» насколько беспринципна, что для оправдания терроризма использует фейковых «активистов» и явных провокаторов, полностью дискредитирует это издание, считает депутат.

«Мы видим очередную фазу информационной войны, когда США, блок НАТО без стеснения устраивают госперевороты, проводят операции по свержению законной власти, — отметил Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Причем это война отнюдь не только информационная. Недавно просто внаглую убили иранского генерала Касема Сулеймани, который внес серьезный вклад в борьбу с терроризмом. То есть удары намеренно наносятся по тем, что борется с терроризмом в Сирии, в том числе с «Исламское государством».

Фактически, «Новая газета» поддерживает тех, кто пытается спасти террористов в Сирии от полного разгрома, и множащееся число жертв — на совести авторов этого издания, считает депутат.

«Для этого им и нужны прикормленные «эксперты», якобы владеющие вопросом. Именно поэтому история с утечкой плана «Арабской весны», опубликованного нидерландской журналисткой за три года до событий, крайне характерна. На самом деле это была сознательная утечка от тех штурмовых групп, которые готовили и эту самую «Арабскую весну», и создание ИГИЛ, и так далее. Все эти силы были уже давно готовы к подобным действиям. Таким образом, «Новая газета», поддерживая террористов, сама участвует в их античеловеческих действиях. Это уже не просто зарабатывание денег на всем подряд, это, фактически, говорит, что у них на руках кровь жертв терроризма. На мой взгляд, это уже просто за гранью понимания», — резюмировал Евгений Федоров.

Ранее ФАН опубликовал несколько расследований, посвященных «Новой газете», ее авторам, руководству и менеджменту. Так, журналист этого издания Денис Коротков оказался напрямую замешан в контактах с террористами ИГИЛ, также выяснилось, что «Новая газета» постоянно публикует платные материалы, стоимостью не менее миллиона рублей.

1 Организация запрещена на территории РФ.