В США вручили кинопремии «Золотой глобус». События дня. ФАН-ТВ

Конгресс против Трампа
Конгресс США ограничит военные полномочия президента страны Дональда Трампа. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. «Связать руки» главе Белого дома ранее предлагал и сенатор от Демократической партии Тим Кейн. По мнению представителей Конгресса, Трамп должен согласовывать все шаги, которые связаны с военными действиями против Ирана. 3 января, по приказу президента США, американские военные открыли огонь по Багдаду. Жертвой атак стал иранский генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне сразу же заявили, что это некая самооборона, и назвали Сулеймани «террористом номер один». Однако Конгресс осудил действия американского лидера и назвал их «провокационными и непропорциональными».
Российский турист погиб в Грузии
Российский турист погиб в Грузии. Накануне он попал под лавину на горнолыжном курорте. Спасатели искали его больше суток, но только сегодня обнаружили тело мужчины. Как сообщили в МВД Грузии, сейчас выясняются причины трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». О других пострадавших информации не поступало.
Пожары в Австралии
А в Австралии число жертв лесных пожаров идет на десятки. В огне погибли 25 человек. Сегодня полиция сообщила, что обнаружила тело 71-летнего мужчины, которого ранее считали пропавшим без вести. О судьбе нескольких человек до сих пор ничего неизвестно. Лесные пожары охватили Австралию три месяца назад. За это время они нанесли невосполнимый ущерб. По предварительной информации, погибли десятки тысяч коал, кенгуру и других животных. Огонь уничтожил более 6,5 млн га леса, около 2 тысяч жилых домов. С опасной стихией борются 2,5 тысячи пожарных, сотни единиц техники. Сейчас в регион пришли дожди, но, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время они закончатся. На смену долгожданной погоде придет губительная жара. Ожидается повышение температуры до 45 градусов.
Премия «Золотой глобус»
Вручение престижной кинопремии «Золотой глобус» прошло в Беверли-Хиллз. Красная дорожка, яркие образы голливудских звезд и долгожданное объявление результатов. Их с волнением ждали актеры, режиссеры, композиторы. В итоге лучшим драматическим фильмом признана картина «1917». За нее Сэм Мендес получил награду в номинации «Лучший режиссер». За роль Джокера критики назвали Хоакина Феникса драматическим актером года. Такого же звания среди женщин удостоена Рене Зеллвегер за фильм «Джуди». Больше всего наград собрала картина Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». А, вот, «Чернобыль», который активно обсуждали и российские кинокритики, удостоился премии в номинации «Лучший мини-сериал или телефильм».