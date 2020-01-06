В США вручили кинопремии «Золотой глобус». События дня. ФАН-ТВ

Конгресс против Трампа Конгресс США ограничит военные полномочия президента страны Дональда Трампа. Об этом заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. «Связать руки» главе Белого дома ранее предлагал и сенатор от Демократической партии Тим Кейн. По мнению представителей Конгресса, Трамп должен согласовывать все шаги, которые связаны с военными действиями против Ирана. 3 января, по приказу президента США, американские военные открыли огонь по Багдаду. Жертвой атак стал иранский генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне сразу же заявили, что это некая самооборона, и назвали Сулеймани «террористом номер один». Однако Конгресс осудил действия американского лидера и назвал их «провокационными и непропорциональными».

Российский турист погиб в Грузии Российский турист погиб в Грузии. Накануне он попал под лавину на горнолыжном курорте. Спасатели искали его больше суток, но только сегодня обнаружили тело мужчины. Как сообщили в МВД Грузии, сейчас выясняются причины трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». О других пострадавших информации не поступало.

Пожары в Австралии А в Австралии число жертв лесных пожаров идет на десятки. В огне погибли 25 человек. Сегодня полиция сообщила, что обнаружила тело 71-летнего мужчины, которого ранее считали пропавшим без вести. О судьбе нескольких человек до сих пор ничего неизвестно. Лесные пожары охватили Австралию три месяца назад. За это время они нанесли невосполнимый ущерб. По предварительной информации, погибли десятки тысяч коал, кенгуру и других животных. Огонь уничтожил более 6,5 млн га леса, около 2 тысяч жилых домов. С опасной стихией борются 2,5 тысячи пожарных, сотни единиц техники. Сейчас в регион пришли дожди, но, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время они закончатся. На смену долгожданной погоде придет губительная жара. Ожидается повышение температуры до 45 градусов.