Омолодившегося Малинина в Сети сравнили с женщиной

Москва, 6 января. Певец Александр Малинин из-за пластических операций внешне стал копией своей жены Эммы. К такому выводу пришли пользователи Instagram, увидевшие новый снимок супружеской пары.

На фото с отдыха в Таиланде известный артист запечатлен в объятиях жены. Оба супруга сидят близко к камере, смотрят в объектив и улыбаются.

Однако многие пользователи соцсети вместо семейной идиллии обратили внимание на сходство лиц героев фото, заявив, что омолодившийся певец стал очень похож на свою жену.

Подписчики решили, что к этому привело злоупотребление 61-летнего артиста пластическими операциями. Некоторые заметили, что Малинин похож не только на свою супругу, но и на коллег Николая Баскова, Надежду Бабкину и других представителей шоу-бизнеса, которые стали выглядеть однообразно «после бесконечных уколов». Пользователи предположили, что у звезд один хирург.

«Пол России уже похожи друг на друга, а у них наверняка и врач один, вот и слепил на свой лад», — написала ya_prosto_yulka. «Смешные, несчастные люди, трепыхаются, но старость ничем не остановить, и за молодостью им не угнаться…» — заметила _ki__no_.

Другие указали, что лицо Малинина стало в целом более женственным.

«Он стал женщиной», — констатировала farida_zal. «Лицо у Малинина бабское», — заявила valeriya.sergey. «Как баба выглядит», — высказалась zvonareva595. «Лицо стало женское. Зачем? Такой обаятельный был… Александр, вы же мужчина, зачем вам женские уловки…Только отталкиваете…» — поинтересовалась inganikiforova1998.

Были и те, кто отметил, что теперь супруги выглядят совсем как «одна сатана».