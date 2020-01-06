Омолодившегося Малинина в Сети сравнили с женщиной

Москва, 6 января. Певец Александр Малинин из-за пластических операций внешне стал копией своей жены Эммы. К такому выводу пришли пользователи Instagram, увидевшие новый снимок супружеской пары.
На фото с отдыха в Таиланде известный артист запечатлен в объятиях жены. Оба супруга сидят близко к камере, смотрят в объектив и улыбаются.
Однако многие пользователи соцсети вместо семейной идиллии обратили внимание на сходство лиц героев фото, заявив, что омолодившийся певец стал очень похож на свою жену.
Александр Малинин стал копией своей жены, считают подписчики. "Вот уж действительно – муж да жена одна сатана! – восхищались в комментариях у верующего Малинина. – С возрастом похожи стали, будто брат и сестра! Невероятно, как вы подходите друг другу внешне!". Хотите быть в курсе —подпишитесь! ???????? ????Ставьте ♥️♥️️♥???????? ♥️♥️♥️moda_na_zvezdy. #moda_na_zvezdy#giznzvezd#skandalyzved#gizn_zvezd_tv #малинин#Александрмалинин#певец#музыка#музыка2019#новости#новостизвёзд#звезды#звезда#шоубизнес
Подписчики решили, что к этому привело злоупотребление 61-летнего артиста пластическими операциями. Некоторые заметили, что Малинин похож не только на свою супругу, но и на коллег Николая Баскова, Надежду Бабкину и других представителей шоу-бизнеса, которые стали выглядеть однообразно «после бесконечных уколов». Пользователи предположили, что у звезд один хирург.
«Пол России уже похожи друг на друга, а у них наверняка и врач один, вот и слепил на свой лад», — написала ya_prosto_yulka.
«Смешные, несчастные люди, трепыхаются, но старость ничем не остановить, и за молодостью им не угнаться…» — заметила _ki__no_.
Другие указали, что лицо Малинина стало в целом более женственным.
«Он стал женщиной», — констатировала farida_zal.
«Лицо у Малинина бабское», — заявила valeriya.sergey.
«Как баба выглядит», — высказалась zvonareva595.
«Лицо стало женское. Зачем? Такой обаятельный был… Александр, вы же мужчина, зачем вам женские уловки…Только отталкиваете…» — поинтересовалась inganikiforova1998.
Были и те, кто отметил, что теперь супруги выглядят совсем как «одна сатана».