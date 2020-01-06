Священник Дионисий рассказал, как правильно отмечать Рождество

Москва, 6 января. Священник, бакалавр богословия Денис (Дионисий) Батарчук рассказал, как верующие должны отмечать Рождество. По его словам, все начинается с сочельника.

Сочельник у православных христиан приходится на 6 января. Это день строгого поста, когда люди отказываются от всего, чтобы сосредоточиться на служении богу.

«Потом этот сочельник переходит в рождественскую службу. Это самая продолжительная служба, самая аскетичная, она длится почти всю ночь», — приводит слова Батарчука Ura.ru.

На службе священники напоминают людям о том, как родился Иисус Христос. По мнению Батарчука, для неверующих Рождество является продолжением Нового года. В это время многие девушки начинают гадать на суженого, но эти традиции не имеют ничего общего с церковью.

В этом году в рождественских богослужениях в ночь на 7 января традиционно примут участие президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил россиян с Рождеством. Он пожелал, чтобы люди обрели настоящую веру. Глава РПЦ также напомнил, что Иисус Христос родился в пещере, он призвал православных христиан отказаться от комфорта.