Путин и Меркель обсудят в Москве последствия авиаудара США в Ираке

Москва, 6 января. Канцлер Германии Ангела Меркель по приглашению президента России Владимира Путина 11 января посетит Москву с рабочим визитом. Об этом рассказали в Кремле.

Сообщается, что в ходе переговоров стороны планируют обсудить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после авиаудара США по аэропорту Багдада.

Напомним, в ночь на 3 января Америка нанесла ракетный удар по аэропорту столицы Ирака, убив командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Приказ об атаке лично отдал президент США Дональд Трамп.