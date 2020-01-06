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Навальная, муж Соболь, Вишневский попали в топ секс-скандалов в 2019 году

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Навальная, муж Соболь, Вишневский попали в топ секс-скандалов в 2019 году

Москва, 6 января. Ушедший год можно смело назвать одним из самых провальных для так называемой оппозиции России, но не только из-за вскрытия фактов получения иностранного финансирования. Так, либералы вляпались в большое число секс-скандалов. Издание Nation News составило антирейтинг из пяти самых упоминаемых в СМИ аморальных историй с участием оппозиционеров.

Навальная, муж Соболь, Вишневский попали в топ секс-скандалов в 2019 году

Журналисты ресурса отдали пятое место списка командировочным изменам супруга юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любови Соболь. «Известность» пришла к Сергею Мохову после вскрытия нескольких нелицеприятных инцидентов. СМИ активно сообщали, что супруг Соболь является сообщником кладбищенской преступной мафии российской столицы. Кроме того, «предприниматель» попался с поличным на супружеских изменах в командировках. Впервые об этом сообщил в конце весны 2019 года Telegram-канал «Кремлевская прачка», разместив короткий ролик, содержащий переписку Мохова с юными девушками на сайте знакомств Tinder. 

История сильно впечатлила Соболь, особенно после того, как одна из любовниц написала юристу в одной из социальных сетей и выразила надежду, что в перспективе Мохов бросит «женщину в красном».

Навальная, муж Соболь, Вишневский попали в топ секс-скандалов в 2019 году

Четвертое место издание отвело секс-историям Александра Шуршева из ФБК. Экс-руководитель петербургского штаба Навального Шуршев стал фигурантом грандиозного скандала после публикации в социальных сетях компромата, на котором запечатлен секс либерала с его приятелем — фотографом Михаилом Обозовым. О нетрадиционных отношениях тандема сообщало петербургское издание 78.ru. История с гей-роликом поставила крест на карьере активиста.

Навальная, муж Соболь, Вишневский попали в топ секс-скандалов в 2019 году

Третье место досталось дочери скандального блогера Навального, которая также попалась на нетрадиционных сексуальных связях. Корреспонденты Федерального агентства новостей получили от неизвестного лица на почту редакции письмо с материалами, содержащими переписку Дарьи Навальной со своей приятельницей Полиной в Telegram. Проверка информации показала, что номер телефона дочери  в реальности совпадает с реально существующим и соответствует аккаунту Дарьи в указанном мессенджере. Так, оказалось, что в период обучения в школе дочь опального блогера состояла в интимных отношениях с подругой. Девушки обменивались личными снимками, вели интимные разговоры и предавались секс-утехам в туалетах образовательного учреждения. Журналисты пришли к выводу, что к такому выбору Дарью подтолкнуло физическое и моральное насилие в семье.

Навальная, муж Соболь, Вишневский попали в топ секс-скандалов в 2019 году

Второе место антирейтинга досталось оргиям активиста «Весны» и единомышленника Навального Казаченко с несовершеннолетними. Сотрудники полиции задержали 14-летнюю школьницу по подозрению в хранении запрещенных препаратов. При личном досмотре у подростка был изъят смартфон, в девайсе полицейские нашли ошеломляющие фото и ролики, содержащие действия сексуального характера. После скандала в движении «Весна» заявили, что не следят за личной жизнью Казаченко и других членов команды.

Навальная, муж Соболь, Вишневский попали в топ секс-скандалов в 2019 году

В самую громкую секс-историю вляпался депутат петербургского ЗакСа и преподаватель политологи в РГПУ имени Герцена Борис Вишневский. Nation News опубликовало письмо экс-студентки вуза Кристины. По словам девушки, депутат пользуется своим служебным положением, чтобы домогаться до молодых студенток. Кристина заверяла, что знает и других жертв харрасмента со стороны Вишневского.

В РГПУ имени Герцена заявляли о проведении проверки по указанному факту, но в реальности никакого расследования и наказания не последовало. Позднее в ФАН обратилась еще одна выпускница, представившаяся Алиной, которая рассказала о домогательствах со стороны преподавателя.

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Источник: Nation News
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