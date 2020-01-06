Навальная, муж Соболь, Вишневский попали в топ секс-скандалов в 2019 году

Москва, 6 января. Ушедший год можно смело назвать одним из самых провальных для так называемой оппозиции России, но не только из-за вскрытия фактов получения иностранного финансирования. Так, либералы вляпались в большое число секс-скандалов. Издание Nation News составило антирейтинг из пяти самых упоминаемых в СМИ аморальных историй с участием оппозиционеров.

Журналисты ресурса отдали пятое место списка командировочным изменам супруга юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Любови Соболь. «Известность» пришла к Сергею Мохову после вскрытия нескольких нелицеприятных инцидентов. СМИ активно сообщали, что супруг Соболь является сообщником кладбищенской преступной мафии российской столицы. Кроме того, «предприниматель» попался с поличным на супружеских изменах в командировках. Впервые об этом сообщил в конце весны 2019 года Telegram-канал «Кремлевская прачка», разместив короткий ролик, содержащий переписку Мохова с юными девушками на сайте знакомств Tinder.

История сильно впечатлила Соболь, особенно после того, как одна из любовниц написала юристу в одной из социальных сетей и выразила надежду, что в перспективе Мохов бросит «женщину в красном».

Четвертое место издание отвело секс-историям Александра Шуршева из ФБК. Экс-руководитель петербургского штаба Навального Шуршев стал фигурантом грандиозного скандала после публикации в социальных сетях компромата, на котором запечатлен секс либерала с его приятелем — фотографом Михаилом Обозовым. О нетрадиционных отношениях тандема сообщало петербургское издание 78.ru. История с гей-роликом поставила крест на карьере активиста.

Третье место досталось дочери скандального блогера Навального, которая также попалась на нетрадиционных сексуальных связях. Корреспонденты Федерального агентства новостей получили от неизвестного лица на почту редакции письмо с материалами, содержащими переписку Дарьи Навальной со своей приятельницей Полиной в Telegram. Проверка информации показала, что номер телефона дочери в реальности совпадает с реально существующим и соответствует аккаунту Дарьи в указанном мессенджере. Так, оказалось, что в период обучения в школе дочь опального блогера состояла в интимных отношениях с подругой. Девушки обменивались личными снимками, вели интимные разговоры и предавались секс-утехам в туалетах образовательного учреждения. Журналисты пришли к выводу, что к такому выбору Дарью подтолкнуло физическое и моральное насилие в семье.

Второе место антирейтинга досталось оргиям активиста «Весны» и единомышленника Навального Казаченко с несовершеннолетними. Сотрудники полиции задержали 14-летнюю школьницу по подозрению в хранении запрещенных препаратов. При личном досмотре у подростка был изъят смартфон, в девайсе полицейские нашли ошеломляющие фото и ролики, содержащие действия сексуального характера. После скандала в движении «Весна» заявили, что не следят за личной жизнью Казаченко и других членов команды.

В самую громкую секс-историю вляпался депутат петербургского ЗакСа и преподаватель политологи в РГПУ имени Герцена Борис Вишневский. Nation News опубликовало письмо экс-студентки вуза Кристины. По словам девушки, депутат пользуется своим служебным положением, чтобы домогаться до молодых студенток. Кристина заверяла, что знает и других жертв харрасмента со стороны Вишневского.

В РГПУ имени Герцена заявляли о проведении проверки по указанному факту, но в реальности никакого расследования и наказания не последовало. Позднее в ФАН обратилась еще одна выпускница, представившаяся Алиной, которая рассказала о домогательствах со стороны преподавателя.